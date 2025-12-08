Cruces por los F-16: la dura respuesta del canciller Pablo Quirno a un importante diplomático

El canciller Pablo Quirno cuestionó al exrepresentante ante el FMI por criticar la compra de F-16 y le recordó su pertenencia al Servicio Exterior.

El canciller Pablo Quirno respondió públicamente al diplomático Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI, luego de que este cuestionara la reciente compra de aviones F-16 realizada por el Gobierno. El episodio, que comenzó con un comentario en redes sociales, escaló rápidamente y expuso una tensión entre el Servicio Exterior y la conducción política de la Cancillería.

Torres había señalado que los F-16 adquiridos a Dinamarca son aeronaves que ese país está retirando para reemplazarlas por modelos F-35 de última generación. Su mensaje, en el que lamentó que Argentina celebrara la llegada de equipamiento que otros Estados descartan, cerraba con una sola palabra: “Triste”. La crítica no pasó desapercibida en el Palacio San Martín.

El cruce entre Pablo Quirno y Hécor Torres Quirno Recordó a Torres que sigue perteneciendo formalmente al Servicio Exterior y lo instó a actuar en consecuencia: “Aún siendo pasivo, debería actuar según su posición, no usarla para describirse, o renuncie a la misma”. La intervención del canciller dejó entrever el malestar interno que generó el comentario del diplomático.

No es la primera vez que, durante la gestión libertaria, integrantes del cuerpo diplomático expresan reparos sobre decisiones del Gobierno. Sin embargo, esos cuestionamientos suelen mantenerse en ámbitos internos. “Abrieron sumarios ideológicos y no echaron a nadie”, dijo un embajador consultado, dando cuenta del clima de tensión que se vive dentro del Servicio Exterior.

La particularidad del cruce radica en que Torres ya está retirado, aunque su prestigio y trayectoria (presentó al país ante el FMI durante los períodos de Roberto Lavagna y Mauricio Macri, y también integró la representación de Brasil en el organismo) mantienen su voz con peso relativo en debates económicos y de política exterior.