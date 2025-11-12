Ucrania sigue soportando los fuertes avances de Rusia en todo el este del país

Rusia anuncia la toma de una localidad de Ucrania en los alrededores de Pokrovsk, epicentro de su ofensiva en Donetsk.

Las tropas de Ucrania resisten como pueden el avance de Rusia en el este. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de una localidad de Ucrania situada en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la provincia de Donetsk (este) y uno de los principales epicentros de la ofensiva rusa en esta zona del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas "han terminado de limpiar de milicianos ucranianos la localidad de Sujoi Yar", situada entre Pokrovsk y Minorogrado, sin pronunciarse sobre posibles bajas durante los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, tras sus severos ataques, con el epicentro de los progresos en Donetsk.