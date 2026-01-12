Trump comparte captura editada de Wikipedia donde aparece como "presidente interino de Venezuela"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la imagen manipulada en su cuenta de la red social Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este lunes un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social en el que aparece una página manipulada en Wikipedia en la que se le describe como "presidente interino" de Venezuela.
El mandatario estadounidense lo hizco después del ataque perpetrado el 3 de diciembre por Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
Te Podría Interesar
La captura, a la que Donald Trump no agrega ningún comentario, indica que es "presidente interino" de Venezuela desde enero, cuando "asumió" el cargo, después de asegurar tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Donald Trump a cargo de "gestionar" Venezuela
Donald Trump ha dicho que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos de Venezuela tras su ataque, que dejó alrededor de cien muertos.
La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que "canceló una prevista segunda oleada de ataques" contra Venezuela debido a la "cooperación" mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces. Dpa