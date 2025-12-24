Tragedia inesperada: una influencer se comprometió y su pareja murió súbitamente cuatro días después

Las redes sociales se vieron conmocionadas con la reciente noticia de la muerte del joven prometido de Manuela Ochoa Gómez-Acebo, una influencer española de 25 años. La pareja se había comprometido el 8 de diciembre en México tras la boda de una amiga de la creadora de contenido.

Tan solo cuatro días después, el que iba a ser su futuro esposo, Pedro Cadahía, sufrió lo que fue calificado como una muerte súbita . Los planes de boda estaban previstos y establecidos para que el acontecimiento se diera en octubre de 2026.

A pesar de la exposición de su pareja, Cadahía mantenía un perfil bajo, alejado del mundo de las redes en las que aparecía de forma pública solamente en la cuenta de Manuela, ya que él tenía su propio perfil privado. El joven pertenecía al sector financiero, en el cual se desempeñaba como analista sénior de fusiones y adquisiones en la compañia Forvis Mazars. Previamente, se había egresado de la Universidad Villanueva de Madrid y cursó un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles.

La muerte repentina de Pedro provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y los seguidores de la joven, que habían sido testigos en redes sociales del vínculo que compartían y de los proyectos que habían comenzado. Según informó la revista Para Ti, la causa fue una muerte súbita, lo que confirmó que no se le conocían antecedentes de salud.

La influencer y su novio durante la boda de una amiga del colegio de Manuela, en la que se comprometieron.

Tras el fallecimiento, Manuela publicó una carta de despedida que rápidamente se viralizó y que dejó en evidencia la magnitud de su pérdida.

La carta de despedida de la influencer a su prometido

En su mensaje, la influencer expresó con profundo dolor que no sabía qué iba a hacer sin su prometido, y afirmó: “Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”.

A su vez, recordó el instante en que se habían prometido amor eterno, “un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso", sostuvo la joven.

Influencer española muerte súbita de su prometido

"Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas”, escribió la influencer, demostrando que la muerte de Pedro no formaba parte de ningún escenario posible para la pareja, ya que no había un diagnóstico previo.

Manuela también habló del desafío de seguir adelante sin su compañero, aunque aseguró que honrará lo que compartían juntos. “Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos”, escribió. La carta concluyó con una reflexión sobre el dolor y la paz que conviven en este proceso: “Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita”.

Un futuro que no pudo ser

La muerte de Cadahía se produjo en un momento de plena ilusión para ambos, apenas días después del viaje a México para acompañar la boda de unos amigos, ocasión en la que se comprometieron. El último posteo de la influencer previo a la noticia incluía un carrusel de fotos de esa celebración, donde se los veía sonrientes y disfrutando del momento. Esa publicación terminó convirtiéndose en un testimonio doloroso de la abrupta interrupción de sus planes.

El apoyo hacia Manuela se multiplicó en las redes. Su carta de despedida superó los cinco mil comentarios y alcanzó 191 mil “me gusta”, reflejo del impacto que generó la temprana partida de Pedro Cadahía, un joven que atravesaba una etapa de crecimiento personal y profesional. Su ausencia deja una huella imborrable tanto en la vida de la influencer como en quienes siguieron de cerca su historia.