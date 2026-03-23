Tragedia en Florida: un helicóptero cayó sobre un edificio y dejó dos víctimas fatales

La aeronave se precipitó contra el techo de un almacén en Boynton Beach, Florida. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Dos personas murieron este lunes al estrellarse el helicóptero en el que viajaban contra un almacén en Boynton Beach, en el sur del estado de Florida, Estados Unidos. El hecho ocurrió en una zona urbana ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Miami y generó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

El accidente se produjo alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades, que acudieron rápidamente al lugar tras recibir una llamada de emergencia. Al arribar, efectivos del Departamento de Policía de Boynton Beach junto a Bomberos y Rescate encontraron la aeronave dentro del edificio, luego de haber atravesado el techo.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), el helicóptero involucrado es un modelo Robinson R44, una aeronave ligera de uso civil. Imágenes aéreas difundidas tras el impacto mostraron parte de los restos sobresaliendo desde la parte superior del almacén, evidenciando la violencia del choque.

Investigación en curso y otro accidente reciente Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Por el momento, no se brindaron detalles sobre las posibles fallas mecánicas o condiciones que pudieron haber provocado la caída.