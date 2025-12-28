Tragedia en Brasil: un fuerte choque en una ruta dejó al menos 11 muertos y un herido de gravedad

El choque frontal ocurrió en la BR-101, en el estado de Bahía, dejó al menos 11 muertos, entre ellos dos niños. Además, hay un herido en grave estado.

Un trágico hecho ocurrió este sábado en Brasil después de un tremendo choque frontal entre una camioneta y un auto. El accidente se produjo en la BR-101, cerca de la ciudad de Mucurí, en el estado de Bahía. El siniestro dejó al menos 11 víctimas fatales, entre ellos dos niños, de 2 y 4 años, y una mujer embarazada. Hay un herido en grave estado.

El choque ocurrió entre dos vehículos particulares, una camioneta marca Chevrolet y un utilitario marca Fiat, que por una razón que aún se desconoce, chocaron de frente en la autopista. De todas formas, la Policía Federal de Caminos (PRF) ya se encuentra investigando este fatal accidente.

Las tareas de rescate y la hipótesis del accidente en Brasil Según informó Ecovias Capixaba, la empresa a cargo de administrar ese tramo de autopista, 10 personas habrían fallecido en el lugar después del choque, que además produjo un gran incendio entre los vehículos. La última víctima falleció luego de ser trasladada de urgencia a un centro médico, donde finalmente murió debido a la gravedad de las heridas.

El incendio posterior también fue algo que dificultó el proceso de rescate y que llevó a que tenga que desplegarse una dotación de bomberos, además de personal médico y efectivos de seguridad. Además, el accidente causó que este tramo de autopista debiera permanecer cerrado por varias horas debido a las tareas de rescate, remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes.