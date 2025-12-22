Tragedia en Santiago del Estero: un choque frontal dejó cinco muertos en la Ruta 9
El choque ocurrió a la altura de Chañar Pozo e involucró a un auto y una camioneta. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia.
Un choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó al menos cinco muertos y tres heridos este lunes. El accidente ocurrió cerca de las 13 en la Ruta Nacional 9, a la altura de Chañar Pozo, en la provincia de Santiago del Estero.
El siniestro involucró a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux y motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia. El impacto se produjo mientras la traza se encontraba habilitada con un by pass por banquina para la circulación en ambos sentidos, según informaron fuentes del caso.
El accidente ocurrió en el kilómetro 1195 de la Ruta Nacional 9, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57 e involucró a cinco personas que iban a bordo del Volkswagen, y otras tres que se trasladaban en la Hilux.
Qué pasó tras el accidente
Tras el impacto, varias personas resultaron tendidas sobre la calzada y un importante despliegue policial, de bomberos y de personal de emergencias. El tránsito quedó parcialmente interrumpido mientras Criminalística y Bomberos Voluntarios realizaban las pericias para determinar la mecánica del siniestro.
Las autoridades confirmaron cinco víctimas fatales y señalaron que otras tres personas sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo. Los nombres de las víctimas y de los conductores aún no fueron difundidos oficialmente y se aguarda un parte con mayor precisión.
Cómo ocurrió el choque
Según el informe policial, el choque se produjo por causas que aún se encuentran bajo investigación, mientras ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos. La Ruta Nacional 9 conecta la capital provincial con Termas de Río Hondo, lo que motivó un importante despliegue para asistir a los afectados y normalizar la circulación.
Durante la tarde, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar, coordinando la asistencia a los heridos y llevando adelante las pericias de rigor para esclarecer el hecho.