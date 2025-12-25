Navidad accidentada: se registraron 52 choques y más de 100 heridos en la Ciudad

Desde el conductor que chocó contra una grúa hasta la camioneta que quedó entre un árbol y un edificio.

En lo que va de la mañana, se registraron 52 accidentes y 109 personas asistidas por el SAME. Este jueves por la madrugada, tras los festejos de Navidad, un auto chocó contra una grúa en el barrio porteño de Belgrano. El conductor quedó atrapado en el auto y fue rescatado por los Bomberos. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado a un hospital.

El siniestro ocurrió en el cruce de Avenida Figueroa Alcorta y Sucre. Allí, un auto color gris impactó violentamente contra una grúa. Producto del impacto, la parte delantera del vehículo quedó destruida y el conductor quedó atrapado.

Por lo tanto, personal de los Bomberos de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar del hecho y lo rescataron. Luego, arribó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó al hombre a un hospital cercano, donde quedó internado.

Según trascendió, el vehículo involucrado es de alquiler, por lo tanto buscan determinar si la víctima es un turista. A su vez, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.

Más choques en Navidad En el barrio porteño de Flores, en el cruce de las calles Directorio y Pergamino, un conductor perdió el control de la camioneta y chocó contra un edificio. Tras el impacto, el vehículo quedó entre un árbol y el edificio.