Impactante accidente en Japón: un muerto y 26 heridos tras un choque con más de 50 vehículos involucrados
El accidente ocurrió en la autopista Kanetsu, al noroeste de Tokio, en medio de una intensa nevada que habría congelado la calzada.
Al menos una persona murió y otras 26 resultaron heridas en la noche del viernes tras un grave accidente múltiple que involucró a más de 50 vehículos en una carretera de la localidad japonesa de Minakami, al noroeste de Tokio. El hecho fue informado por la cadena pública NHK y generó un amplio operativo de emergencia.
El choque se produjo alrededor de las 19:30, hora local, cuando dos camiones colisionaron en un tramo de la autopista Kanetsu, una vía clave que conecta la capital japonesa con la prefectura de Niigata, en el centro del país. A raíz de ese primer impacto, decenas de vehículos que circulaban por la zona no lograron frenar a tiempo.
Según detallaron los medios locales, más de 50 autos terminaron involucrados en una colisión en cadena y al menos una decena de ellos se incendió tras el impacto, lo que agravó la magnitud del siniestro y dificultó las tareas de rescate.
Tormenta de nieve, heridos graves y ruta cerrada
La víctima fatal fue identificada como una mujer de 77 años que viajaba en uno de los automóviles afectados y sufrió heridas de extrema gravedad. En tanto, de las 26 personas heridas, cinco permanecen internadas en estado grave, mientras que otras 21 presentaron lesiones leves.
Al momento del accidente, la zona estaba afectada por una fuerte tormenta de nieve, por lo que las autoridades sospechan que la calzada se encontraba congelada, un factor que habría contribuido de manera decisiva al choque en cadena. Imágenes difundidas por la prensa japonesa muestran decenas de vehículos destruidos y quemados sobre la autopista, que permanece cerrada mientras continúan las tareas de remoción y peritaje.