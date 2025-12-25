Navidad trágica: quiénes eran las personas que fallecieron en el choque de Real del Padre

Se trataba de Brian Ezequiel Guizzardi (36) y Ángel Rubén Domínguez (33), ambos radicados en Real del Padre, distrito donde ocurrió el fatal accidente.

Brian Ezequiel Guizzardi y Ángel Rubén Domínguez fueron las víctimas fatales del choque en Real del Padre.

En la mañana de este jueves navideño, el sur provincial se vio conmocionado por el accidente y muerte de dos hombres oriundos del distrito de Real del Padre. Estos fueron posteriormente identificados como Brian Ezequiel Guizzardi (36) y Ángel Rubén Domínguez (33). Los detalles del accidente.

El accidente tuvo lugar, aproximadamente a las 8, sobre dicha vía provincial, a poco más de 100 metros de la calle Los Brasileros, ubicada dentro del distrito de Real del Padre, zona de la provincia de donde eran originarios las dos víctimas.

Según informaron fuentes policiales, por motivos que aún se investigan, Guizzardi perdió el control de su automóvil, un Peugeot 408, y terminó chocando con uno de los árboles al costado de la ruta, frente a una vivienda de la zona.

El choque se dio del lado del acompañante, donde se encontraba Domínguez. Sin embargo, la fuerza con la que impactaron el árbol terminó significando la muerte instantánea de ambos pasajeros.