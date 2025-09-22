Terroristas de Hamás ejecutaron a tres palestinos y compartieron el video en redes sociales

Los tres hombres fueron ejecutados por Hamás frente a una multitud de personas. Eran acusados de colaborar con Israel.

Un salvaje hecho ocurrió en las últimas horas, después de que terroristas de Hamás difundieran un video donde tres hombres palestinos son ejecutados tras ser acusados de colaborar con Israel en Gaza. Allí se puede ver a tres hombres arrodillados, con los ojos vendados, mientras uno de los terroristas lanza una "advertencia" a quienes hicieran lo mismo.

Mirá el video que difundió Hamás Terroristas de Hamás ejecutaron a tres hombres palestinos

Estos grupos de supuestos colaboracionistas comenzaron a surgir en el último tiempo, donde operan contra el grupo terrorista. En este video que difundieron se puede observar a uno de los líderes del grupo advertir a "todos los colaboradores" antes de ejecutar a los tres hombres.

La ubicación del hecho fue confirmada como Ciudad de Gaza, a partir de algunos edificios y una estación de servicio que coinciden con imágenes de archivo y satelitales.

El grupo que llevó a cabo estas ejecuciones fue la "Sala de Operaciones Conjuntas de la Resistencia Palestina", según informó un funcionario de seguridad palestino perteneciente a Hamás.