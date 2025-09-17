Impactante: así fue el ataque de Israel a una base de Hamás en la Franja de Gaza

Las FDI intensificaron su ofensiva en la Ciudad de Gaza con ataques a una planta de armas de Hamás y más de 150 objetivos terroristas, en el marco de la Operación “Carros de Gedeón II”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) profundizan sus operaciones en la zona de Gaza en el marco de la Operación “Carros de Gedeón II”, con el objetivo de eliminar combatientes y desmantelar infraestructuras militares de organizaciones terroristas en la Franja.

Según informó el ejército israelí, las tropas atacaron una planta de producción de armas perteneciente al Cuartel General de Producción de Hamás, donde se encontraban terroristas fabricando explosivos destinados a ser utilizados contra las fuerzas israelíes que operan en el terreno.

Las FDI atacaron una planta de producción de Hamás Ataque Israel

Durante la ofensiva se registraron explosiones secundarias, lo que, de acuerdo con las FDI, confirma la presencia de armamento en las instalaciones.

En paralelo, durante los últimos dos días las tropas, con apoyo de la artillería, atacaron más de 150 objetivos considerados terroristas en distintos puntos de la Franja de Gaza. Estos bombardeos, explicaron, tuvieron como finalidad respaldar las maniobras terrestres que continúan desplegándose en la zona.