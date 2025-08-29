Video inédito revela cómo militantes de Hamás asesinan a un hombre frente a sus hijos

Las autoridades israelíes difundieron un nuevo video captado por una cámara de seguridad que documenta un episodio del ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. En las imágenes se observa la ejecución de Gil Ta’assa , un civil que intentaba refugiarse junto a sus dos hijos, quienes presenciaron el asesinato.

El video muestra a Gil Ta’assa y a sus hijos en ropa interior, dentro de su vivienda, lo que sugiere que fueron sorprendidos mientras dormían o durante las primeras horas del día. Al percibir la presencia de atacantes, Ta’assa intenta esconder a los niños en un pequeño almacén ubicado dentro de la casa.

Según la descripción oficial, los militantes de Hamás localizan el escondite y se acercan al lugar. Cuando los menores salen corriendo del almacén, los atacantes lanzan una granada que impacta en Ta’assa, provocando su muerte inmediata.

Tras la explosión, los agresores trasladan a los hijos de Ta’assa de regreso al interior del hogar. Ambos presentan heridas visibles y están cubiertos de sangre. La grabación capta sus voces mientras lloran, llaman a sus padres y piden ayuda.

En un momento del video, uno de los atacantes abre la heladera de la vivienda y toma una bebida. Luego se dirige a los niños con una pregunta formulada en tono irónico: “¿Quieren jugo o vino?”.

Uno de los hermanos, en estado de conmoción, expresa su deseo de morir y le pregunta al otro si ha perdido la vista a causa de las heridas.

Evidencias contra Hamás

El material fue compartido por autoridades israelíes como parte de una serie de evidencias que buscan documentar las acciones cometidas por militantes de Hamás durante el ataque del 7 de octubre, que tuvo como blanco principal a civiles residentes en comunidades del sur de Israel.

El hecho registrado en este video se produjo dentro de una vivienda privada. No se informó si los hijos de Gil Ta’assa fueron posteriormente evacuados ni su estado actual de salud. Tampoco se especificó cuánto tiempo permanecieron en poder de los atacantes o si lograron huir por sus propios medios.

La secuencia forma parte de un conjunto de grabaciones que incluyen material captado por cámaras de seguridad, celulares y dispositivos de los propios agresores. Desde octubre, varias de estas filmaciones han sido dadas a conocer por canales oficiales israelíes o medios internacionales que accedieron a los registros.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de unas 1.200 personas en Israel, la mayoría civiles, e incluyó secuestros y destrucción de viviendas. La acción desencadenó una ofensiva militar de Israel sobre Gaza que continúa hasta la fecha.

El episodio de Gil Ta’assa ha sido señalado por funcionarios israelíes como uno de los ejemplos más extremos del tipo de violencia aplicada durante el ataque. Las imágenes han sido utilizadas en presentaciones oficiales y como parte de la documentación reunida para investigaciones internacionales sobre lo ocurrido.