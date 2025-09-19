Israel advirtió que atacará con una "fuerza sin precedentes" a Gaza

A través de un comunicado, un vocero del Ejército de Israel anunció el cierre de una ruta y pidió a los civiles evacuar la ciudad de Gaza.

El Ejército de Israel anunció que llevará adelante una ofensiva con una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza, en el marco de las operaciones militares contra Hamás y otras organizaciones armadas. La advertencia fue realizada este viernes 19 de septiembre por el vocero militar en lengua árabe, Avichay Adraee, a través de un comunicado publicado en la red X.

La declaración coincide con el cierre de la carretera de Salah al-Din, una ruta de evacuación que había sido habilitada de forma temporal hacia el sur de la Franja de Gaza 48 horas antes. La vía ya no estará disponible para el desplazamiento de civiles, de acuerdo con la comunicación oficial.

El comunicado del vocero israelí sobre la ofensiva a la Franja de Gaza ejercito de israel La fuerte amenaza del vocero del Ejército de Israel, Avichay Adraee, a los residentes de Gaza. X @AvichayAdraee

“A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas”, indicó Adraee.