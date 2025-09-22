Levantaron la suspensión al programa de Jimmy Kimmel tras los dichos sobre Charlie Kirk
El reconocido presentador había realizado comentarios relacionados a la muerte de Charlie Kirk y la cadena ABC había decidido suspenderlo.
Luego de la censura que había sufrido el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos por realizar comentarios luego del asesinato del activista político Charlie Kirk, la cadena donde se emite su programa, ABC, tomó la decisión de levantar la suspensión y volverá a transmitir el programa este martes.
"Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes", expresó un funcionario de la cadena perteneciente a la corporación Disney.
ABC había decidido suspender el programa después de los comentarios de Kimmel, donde afirmaba que "muchos en el mundo MAGA se están esforzando mucho para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk". Además, comentó: "La pandilla MAGA está intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos".
Quien había celebrado esta suspensión fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había dicho que la suspensión al programa era una "gran noticia para Estados Unidos".
La defensa de varios actores de Hollywood a Jimmy Kimmel
Luego de que se confirmara esto, el mundo de las estrellas de Hollywood, donde Kimmel suele oficiar también de presentador en los premios Oscar o en los Emmys, salió a defenderlo con varios actores que lo respaldaron, como Robert De Niro, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, Tom Hanks y Jennifer Aniston, entre otros.