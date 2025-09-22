Levantaron la suspensión al programa de Jimmy Kimmel tras los dichos sobre Charlie Kirk

El reconocido presentador había realizado comentarios relacionados a la muerte de Charlie Kirk y la cadena ABC había decidido suspenderlo.

Luego de la suspensión, el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes.

Luego de la censura que había sufrido el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos por realizar comentarios luego del asesinato del activista político Charlie Kirk, la cadena donde se emite su programa, ABC, tomó la decisión de levantar la suspensión y volverá a transmitir el programa este martes.

"Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes", expresó un funcionario de la cadena perteneciente a la corporación Disney.

ABC había decidido suspender el programa después de los comentarios de Kimmel, donde afirmaba que "muchos en el mundo MAGA se están esforzando mucho para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk". Además, comentó: "La pandilla MAGA está intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos".

La protesta a favor de Jimmy Kimmel Manifestantes se habían reunido en apoyo a Jimmy Kimmel y en protesta de la suspensión a su programa. EFE

Quien había celebrado esta suspensión fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había dicho que la suspensión al programa era una "gran noticia para Estados Unidos".