Tensión en Oriente Medio: Irán suma nuevas armas y se prepara para un escenario de guerra
Con Estados Unidos reforzando su presencia militar en Oriente medio, desde Irán anunciaron la incorporación de nuevo armamento.
Con Estados Unidos reforzando su presencia militar en Oriente Medio, Irán movió una pieza clave a último momento. El Gobierno iraní anunció que incorporó 1.000 drones a su arsenal en medio de las amenazas del presidente Donald Trump, que volvió a advertir que podría atacar al país persa si no acepta negociar.
El anuncio fue difundido por el Ejército iraní, que explicó que los nuevos equipos se suman a su capacidad defensiva y ofensiva. “Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) recién incorporados se han desarrollado en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”, indicó en un comunicado recogido por la agencia Mehr.
La referencia apunta a la guerra de 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes. Durante ese conflicto, Israel atacó a diario objetivos militares, civiles y nucleares —incluida la capital— y, según reportes, murieron más de mil iraníes.
En paralelo, Teherán sostiene desde hace años una industria propia de drones y misiles, con desarrollos de largo alcance. En 2024, por ejemplo, presentó un nuevo dron con un radio de acción de 2.000 kilómetros, capacidad de vuelo de 24 horas y la posibilidad de transportar "todo tipo de munición y bombas”.
El refuerzo llega cuando Washington despliega poder naval en la zona. La Casa Blanca ordenó el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de escolta compuesto por tres destructores cerca de aguas iraníes, en un mensaje de presión directa hacia Teherán.
Trump endureció el discurso en las últimas horas: afirmó que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con Venezuela y exigió a Irán cerrar un acuerdo.
Según el trasfondo que maneja Washington, el movimiento militar se aceleró tras las protestas que sacudieron Irán desde finales de diciembre de 2025, que fueron sofocadas con violencia. Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de alentar esas manifestaciones, que comenzaron por motivos económicos y luego se extendieron con reclamos contra la República Islámica. Sobre el saldo, el Gobierno iraní habla de 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, informan 6.126 fallecidos.