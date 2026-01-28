Estados Unidos a las puertas de Irán: cómo es la flota que Trump tiene lista para actuar
Estados Unidos reforzó su presencia en Oriente Medio con el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores. Tras la advertencia de Trump, así es la flota lista para actuar.
Con Nicolás Maduro ya fuera del foco, la Casa Blanca volvió a mirar hacia Irán. Tras la operación del año pasado contra una de las instalaciones nucleares más sensibles del país persa, Estados Unidos ahora reforzó su presencia naval en Oriente Medio con el despliegue de un portaaviones y tres destructores, en medio de los levantamientos internos y una crisis económica que se profundizó hacia fines de 2025.
El movimiento se anunció el domingo, el martes se confirmó la llegada del grupo de combate y este miércoles Donald Trump endureció el tono desde su red Truth Social. Allí aseguró que su flota está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”. “Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, advirtió el presidente, al tiempo que dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” y sin “armas nucleares”.
"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró Trump, en referencia al ataque estadounidense durante la llamada guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025. Según el republicano, aquella contienda supuso "una gran destrucción para Irán", pero la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder", escribió.
Así es la impresionante flota que Estados Unidos movilizó a Oriente Medio
Más allá del mensaje político, el despliegue tiene un respaldo militar concreto. El grupo de combate está encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y lo escoltan tres destructores: USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance y USS Michael Murphy. Se trata de una combinación con capacidad ofensiva y defensiva suficiente como para sostener operaciones prolongadas, proyectar poder aéreo y responder ante amenazas en varios frentes.
USS Abraham Lincoln, el corazón del grupo de combate
El USS Abraham Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz y una de las principales plataformas navales de la Armada de Estados Unidos. Fue autorizado en 1982 y entró en servicio en noviembre de 1989. Por su tamaño y autonomía, funciona como una base aérea flotante: tiene una eslora máxima de 332,8 metros y un desplazamiento que lo ubica entre los buques de guerra más grandes del planeta.
Su sistema de propulsión se apoya en dos reactores nucleares Westinghouse A4W, que le permiten operar con autonomía extendida y alcanzar velocidades superiores a 30 nudos (más de 56 km/h). La potencia se transmite mediante cuatro turbinas de vapor, con un rendimiento que ronda los 260.000 caballos de fuerza.
En defensa, el Lincoln cuenta con capas de protección contra amenazas aéreas y misiles. Entre sus sistemas figuran lanzadores Sea Sparrow, misiles RAM RIM-116 y tres sistemas CIWS Phalanx para defensa de punto. A eso se suma un paquete electrónico y de sensores con radares de búsqueda aérea AN/SPS-48E y AN/SPS-49, además de equipos de guerra electrónica y radares dedicados al control del tráfico aéreo de sus aeronaves.
La dotación total ronda las 5.680 personas: unos 3.200 tripulantes del buque y cerca de 2.480 integrantes del ala aérea. Puede operar hasta 90 aeronaves entre aviones y helicópteros, con cuatro catapultas y cuatro ascensores que conectan la cubierta de vuelo con el hangar bajo cubierta.
En esta misión, el Abraham Lincoln transporta el Ala Aérea 9, con cazas F/A-18E/F Super Hornet y F-35 de última generación, además de aviones de guerra electrónica EA-18G Growler, aeronaves de alerta temprana E-2D Advanced Hawkeye y helicópteros MH-60 y UH-60 Black Hawk.
Los destructores que lo escoltan, el escudo armado de la flota
- USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121): incorporado en mayo de 2022, es uno de los destructores más recientes de la clase Arleigh Burke. Desplaza 8.373 toneladas, mide 155 metros y se mueve con cuatro turbinas de gas, lo que le permite superar los 30 nudos. Está equipado con el sistema de combate Aegis Baseline 9C2, clave para defensa aérea y antimisiles, incluidas capacidades ante misiles balísticos. Su armamento combina un cañón de 5 pulgadas, 96 celdas de lanzamiento vertical (para misiles Standard, Tomahawk, ESSM y VL-ASROC), CIWS Phalanx y tubos lanzatorpedos. Además, puede operar dos helicópteros SH-60, que amplían su alcance en vigilancia y guerra antisubmarina.
- USS Spruance (DDG-111): en servicio desde octubre de 2011 y con base en San Diego, comparte el perfil del “Flight IIA” de su clase: 155 metros de eslora, 8.373 toneladas y un rol multipropósito centrado en escolta y control de amenazas. Integra el sistema Aegis con radar AN/SPY-1D, diseñado para seguimiento y control de fuego sobre múltiples objetivos. Su configuración típica combina un cañón principal de 5 pulgadas, 96 celdas de lanzamiento vertical, misiles antibuque Harpoon, torpedos y armamento ligero. También dispone de una plataforma que permite operar dos helicópteros SH-60B, especialmente útiles para tareas antisubmarinas y de patrulla extendida.
- USS Michael Murphy (DDG-112): comisionado en 2012 y basado en Pearl Harbor, es otro destructor Arleigh Burke Flight IIA con capacidades de escolta y defensa aérea de área. Mantiene el esquema estándar de la clase: 155 metros, turbinas de gas con velocidad superior a 30 nudos y una autonomía de más de 4.400 millas náuticas. Al igual que sus pares, integra el sistema de combate Aegis y está preparado para misiones de defensa antimisiles balísticos, un punto clave en despliegues donde el riesgo de amenazas de largo alcance está sobre la mesa.