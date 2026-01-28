Estados Unidos a las puertas de Irán: cómo es la flota que Trump tiene lista para actuar

Estados Unidos reforzó su presencia en Oriente Medio con el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores. Tras la advertencia de Trump, así es la flota lista para actuar.

Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores en Oriente Medio, en una señal de presión sobre Irán. (Imagen ilustrativa).

Con Nicolás Maduro ya fuera del foco, la Casa Blanca volvió a mirar hacia Irán. Tras la operación del año pasado contra una de las instalaciones nucleares más sensibles del país persa, Estados Unidos ahora reforzó su presencia naval en Oriente Medio con el despliegue de un portaaviones y tres destructores, en medio de los levantamientos internos y una crisis económica que se profundizó hacia fines de 2025.

El movimiento se anunció el domingo, el martes se confirmó la llegada del grupo de combate y este miércoles Donald Trump endureció el tono desde su red Truth Social. Allí aseguró que su flota está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”. “Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, advirtió el presidente, al tiempo que dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” y sin “armas nucleares”.

portaaviones Estados Unidos Con escoltas Aegis y capacidad antimisiles, la flota de Estados Unidos quedó posicionada para responder rápido ante cualquier escalada con Irán. @Southcom - X "El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró Trump, en referencia al ataque estadounidense durante la llamada guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025. Según el republicano, aquella contienda supuso "una gran destrucción para Irán", pero la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder", escribió.

Así es la impresionante flota que Estados Unidos movilizó a Oriente Medio Más allá del mensaje político, el despliegue tiene un respaldo militar concreto. El grupo de combate está encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y lo escoltan tres destructores: USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance y USS Michael Murphy. Se trata de una combinación con capacidad ofensiva y defensiva suficiente como para sostener operaciones prolongadas, proyectar poder aéreo y responder ante amenazas en varios frentes.

USS Abraham Lincoln, el corazón del grupo de combate El USS Abraham Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz y una de las principales plataformas navales de la Armada de Estados Unidos. Fue autorizado en 1982 y entró en servicio en noviembre de 1989. Por su tamaño y autonomía, funciona como una base aérea flotante: tiene una eslora máxima de 332,8 metros y un desplazamiento que lo ubica entre los buques de guerra más grandes del planeta.