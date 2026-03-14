Medio Oriente en llamas: atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y hay alerta máxima en Irak

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Día 13: Bombardeo a objetivos militares en la isla de Kharg

Ataque de Irán a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita

The Wall Street Journal (WSJ) informó que un ataque con misiles iraníes alcanzó la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, dañando 5 aviones de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de EE. UU. que se encontraban en tierra.

Los aviones resultaron dañados, pero no destruidos, y nadie murió en ese ataque.

Esto eleva a al menos 7 el número total de aviones de reabastecimiento de combustible estadounidenses perdidos o dañados recientemente.

base aerea atacada por irán en arabia saudita

Bombardeo en la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo uno de los bombardeos “más poderosos” registrados en Oriente Medio, al atacar objetivos militares en la isla iraní de Kharg Island, considerada el corazón de la industria petrolera de Irán.

Según afirmó en su red Truth Social, el operativo fue ejecutado por el United States Central Command bajo sus órdenes y logró “aniquilar por completo” los blancos militares identificados en el lugar.

El mandatario describió a Kharg como “la joya de la corona de Irán”, ya que allí se almacena cerca del 90% del petróleo que el país exporta al mundo. No obstante, Trump aclaró que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que podría reconsiderar esa decisión si Irán interfiere con la navegación internacional en el Strait of Hormuz.

Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, la isla de Kharg es el principal punto de carga de crudo del país y alberga enormes tanques de almacenamiento utilizados para abastecer al mercado energético global. Por esa razón, analistas señalan que se trata de una instalación estratégica clave para la economía iraní y para el comercio petrolero internacional.

El ataque ocurre en medio de un clima de creciente tensión en la región del golfo Pérsico y podría profundizar la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Especialistas advierten que una acción militar directa sobre un enclave energético de esta magnitud podría desencadenar respuestas políticas o militares de Teherán y aumentar la inestabilidad en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

isla de kharg

Ofensiva de la alianza: bombardeos en Líbano, golpe nuclear y accidente en Irak

Estados Unidos e Israel ampliaron sus operaciones con nuevos bombardeos en Beirut contra objetivos de Hezbolá, en el marco de la expansión de ataques sobre territorio libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron además un ataque contra el complejo de Taleghan en Teherán, señalado como parte del programa nuclear iraní.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la ofensiva supera los objetivos previstos y advirtió al gobierno del Líbano que actúe contra Hezbolá o Israel lo hará. En paralelo, un avión cisterna KC-135 estadounidense se estrelló en Irak durante una misión vinculada a la operación contra Irán, sin indicios de fuego hostil.

Respuesta iraní: misiles sobre Jerusalén, amenazas de guerra total y apoyo ruso

Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Jerusalén, con impactos en zonas cercanas a la Ciudad Vieja. Desde el Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf advirtió que cualquier ataque contra territorio iraní en el Golfo Pérsico será respondido con violencia extrema y aseguró que las aguas se teñirán con la sangre de los invasores.

Las declaraciones se producen tras los ataques contra infraestructura estratégica iraní y reflejan una escalada directa en el tono del conflicto.

Rusia, por su parte, reiteró que Irán tiene derecho a la legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de la ONU. La portavoz de Exteriores, Maria Zakharova, exigió a Estados Unidos e Israel detener la ofensiva y regresar a las negociaciones, en uno de los posicionamientos más firmes de Moscú desde el inicio de la guerra.

Petróleo, sanciones y costo militar: la guerra sacude la economía global

El Pentágono informó que los primeros seis días de operaciones ya costaron más de 11.300 millones de dólares, cifra preliminar que no incluye gastos previos de despliegue.

La guerra también impacta en el mercado energético: el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz llevó el Brent cerca de los 100 dólares, lo que motivó a Estados Unidos a autorizar temporalmente la compra de petróleo ruso ya cargado en buques para ampliar el suministro global.

La volatilidad continuó cuando declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible final cercano del conflicto provocaron una caída superior al 8% en los futuros del crudo, después de que el barril llegara a acercarse a los 110 dólares impulsado por la escalada en Medio Oriente.