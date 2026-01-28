Donald Trump amenazó a Irán con un ataque "como en Venezuela" y exige negociar un acuerdo con Estados Unidos

De acuerdo a sus declaraciones, Trump espera que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán e instó al régimen a negociar un acuerdo bilateral al asegurar que el próximo ataque militar sería de mayor magnitud. El mensaje fue difundido a través de su perfil en Truth Social, donde confirmó el envío de una flota naval estadounidense hacia Medio Oriente.

"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario", advirtió Trump, quien también dijo esperar que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo "justo y equitativo" para todas las partes y en el que no haya "armas nucleares".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

La respuesta de Irán a la advertencia de Trump Las amenazas se producen en un contexto de protestas masivas en Irán, iniciadas a fines de diciembre por la situación económica y que luego derivaron en manifestaciones contra la república islámica. De acuerdo con el sitio opositor Irán International, la represión habría provocado 36.500 muertes. Trump había advertido que Estados Unidos intervendría si continuaban las ejecuciones y luego afirmó que Teherán había detenido más de 800 bajo presión internacional.