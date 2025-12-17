Sonríe Donald Trump: el mensaje "ilusionador" de José Antonio Kast

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast , comenzó a delinear su perfil internacional antes del inicio formal de su mandato y dejó señales claras sobre su posicionamiento regional, con fuertes declaraciones sobre Venezuela tras su visita a Buenos Aires.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes en la capital argentina, José Antonio Kast expresó su apoyo a una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, en el marco de lo que definió como una situación crítica provocada por el gobierno de Nicolás Maduro . Al ser consultado sobre esa posibilidad, afirmó: "No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo".

En esa misma línea, el presidente electo chileno profundizó su postura y sostuvo: "Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos victimas del terror que implica tener una dictadura". Según José Antonio Kast, una acción internacional podría tener efectos positivos más allá de Venezuela y beneficiar a toda la región.

Kast aseguró además que una eventual intervención estadounidense permitiría resolver "a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa", y reclamó una respuesta concreta de la comunidad internacional. En ese sentido, cuestionó la pasividad de organismos multilaterales y gobiernos que apelan al principio de no intervención .

José Antonio Kast ganó las elecciones en Chile y será el nuevo presidente desde marzo del año que viene.

El mandatario electo fue particularmente duro al referirse a la legitimidad del régimen venezolano y señaló: "Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro. No tiene la legitimidad democrática para ejercer como pseudopresidente de esa nación. Esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales?".

En materia migratoria, José Antonio Kast también lanzó advertencias. Acusó a Maduro de impedir el regreso de ciudadanos venezolanos a su país y afirmó que el mandatario prefiere que permanezcan en el exterior enviando remesas. En ese marco, anticipó: "Las remesas de los irregulares no van a llegarle más".

Estas declaraciones se vinculan con conversaciones que, según explicó, mantiene con otros presidentes de la región para avanzar en la creación de un corredor humanitario destinado a la devolución de migrantes irregulares a sus países de origen. La iniciativa se inscribe en una de las líneas centrales de su campaña presidencial.

Durante el proceso electoral, José Antonio Kast defendió políticas de fuerte control migratorio, como la construcción de muros y vallas fronterizas, la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, el uso intensivo de la fuerza contra el narcotráfico y una reducción significativa del gasto público, ejes que ahora comienzan a proyectarse en su agenda internacional.