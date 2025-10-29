Se filtró la millonaria suma que gastó el Comando Vermelho en armas y municiones

El documento fue hallado en la cuenta de WhatsApp del narcotraficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, alias “Da Roça”.

Video: mirá las armas que le incautó la Policía al Comando Vermelho El Arsenal Del Comando Vermelho Incautado En El úLtimo Operativo X | @war_noir En las últimas horas, se filtró una hoja de cálculo que estaba en la cuenta de WhatsApp del narcotraficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, alias “Da Roça”, quien está señalado como uno de los principales responsables de la guerra expansionista del Comando Vermelho en la Zona Oeste de Río. Según la Policía, se encuentra refugiado en el Complexo do Alemão.

Qué reveló la hoja de cálculo En el documento se observa que, en un mes, dicha organización narcocriminal gastó más de 5 millones de reales en la compra de armas y municiones.

La hoja de cálculo indica que el Comando Vermelho adquirió al menos 44.000 cartuchos de calibre .7,62 y .5,56 y 14 fusiles, uno de los cuales es un arma de calibre .50, de gran potencia de fuego, capaz de atravesar varios tipos de blindajes y derribar aeronaves.

Quién es “Da Roça” Se trata de un narcotraficante, originario del estado brasileño de Rondônia, que forma parte del Comando Vermelho. La Policía Civil de Río de Janeiro lo identificó como un articulador de la favela Muzema, en la Zona Oeste de la ciudad, y como responsable de coordinar el transporte de drogas y armas entre estados, abastecer a las comunidades controladas por el CV y gestionar esquemas de lavado de dinero.