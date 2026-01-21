Quiénes son y dónde están los cinco argentinos detenidos en Venezuela

A más de un año del primer caso, familiares y ONG ubican a argentinos en penales como El Rodeo, Yare y El Helicoide, mientras crece el reclamo por información.

La pregunta se repite en cada comunicación con familiares y abogados: ¿dónde están exactamente? Con el correr de los meses, los casos de argentinos detenidos en Venezuela empezaron a ordenarse en un mapa de centros de reclusión que se repiten en denuncias de organizaciones y en testimonios de allegados.

El foco inicial estuvo puesto en el gendarme Nahuel Gallo, arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó ingresar al país para visitar a su familia. Desde entonces, y con nuevas detenciones reportadas, el listado se amplió y sumó nombres que hasta hace poco estaban fuera del radar.

El Rodeo I, el punto más sensible del caso Gallo En el entorno del gendarme sostienen que permanece alojado en El Rodeo I, un penal de alta seguridad ubicado en el estado Miranda, en las afueras de Caracas. La incertidumbre sobre su situación se mantiene, en parte, por la falta de información oficial y por la dificultad de acceso para visitas o defensas. En los últimos días, familiares volvieron a hablar públicamente del aislamiento y del impacto emocional que implica no tener precisiones sobre su salud ni sobre su régimen de detención.

Giuliani: ocho meses preso y un llamado que trajo alivio momentáneo Otro expediente que concentra preocupación es el de Germán Giuliani, abogado penalista oriundo de San Isidro. Fue detenido en Caracas el 21 de mayo de 2025, luego de viajar por un contrato temporal para realizar gestiones vinculadas a trámites comerciales, según relató su esposa. Este enero se cumplieron ocho meses desde aquel arresto y su familia insiste en que la detención es irregular. En ese contexto, un contacto telefónico reciente con su pareja llevó algo de calma, aunque no despejó el eje central: conocer con certeza dónde está alojado y bajo qué condiciones. En medios y declaraciones públicas se mencionó su permanencia en un penal del complejo de Yare, aunque la información no siempre coincide entre fuentes.

Roberto Baldo y su esposa: el caso que apareció en reportes de ONG A la lista se sumó Roberto Baldo, un argentino con doble nacionalidad que, de acuerdo con reportes y reconstrucciones periodísticas, fue detenido a fines de noviembre de 2024 junto a su esposa, también con doble nacionalidad. La ONG Foro Penal lo mencionó en un informe sobre presos políticos con nacionalidad extranjera. En ese marco, se indicó que Baldo estaría en el Centro Penitenciario Yare III, mientras que su esposa permanecería retenida en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en El Valle, Caracas. El caso tomó visibilidad pública recién después de que se confirmara su existencia en las últimas semanas, cuando familiares y autoridades argentinas reclamaron datos formales sobre la situación de ambos.