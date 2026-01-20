Identificaron al quinto argentino detenido en Venezuela: tendría un deterioro psicosocial

Se trata de Gustavo Gabriel Rivara, un argentino de 52 años que no figura en los registros oficiales ni tiene familia reclamante.

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia aseguró que hay otro argentino detenido en el Helicoide, la cárcel y centro de torturas de Venezuela. Se trata de Gustavo Gabriel Rivara, un hombre de 52 años quien, según lo denunciado, presenta deterioro psicosocial por la detención e incomunicación.

Así lo informó la exembajadora venezolana en la Argentina y miembro fundadora del foro, Elisa Trotta, a través de sus redes sociales: "Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de mil inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela".

No obstante, la noticia de su detención comenzó a circular desde la semana pasada, cuando el sitio venezolano Reporte Ya informó la existencia de un hombre nacido el 24 de junio de 1973 en Buenos Aires y que había sido capturado por el régimen chavista.

Quién es Gustavo Gabriel Rivara, el argentino detenido en Venezuela "Recibí información directa de presos políticos sobre un ciudadano argentino que no figura en listas oficiales, no tiene documentos ni familia reclamante y se encuentra detenido en Venezuela", indica el posteo del portal.

Venezuela El Helicoide Venezuela El Helicoide EFE EFE De acuerdo a esta información, una vez terminado el secundario, Rivara dedicó sus estudios universitarios a la teología y se propuso ingresar en el seminario para dedicarse al sacerdocio. Sin embargo, luego de muerte de su madre, replanteó el rumbo que estaba tomando su vida y decidió recorrer el mundo.