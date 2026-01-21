La familia de Germán Giuliani ruega por su regreso de Venezuela: "Pido un acto de humanidad"

El 21 de mayo de 2025 Germán Giuliani , abogado argentino, era detenido ilegalmente en Venezuela , luego de que se encontrará allí por un contrato de trabajo temporal. Desde ese entonces, la odisea de Germán lo llevó por diferentes centros de atención, con escasa comunicación con su familia y comiendo lo que las visitas de sus compañeros de prisión venezolanos podían llevarle. Aquí, en Argentina, su familia pide por su regreso. Vanesa, su hermana, le contó a MDZ cómo fue el último contacto que tuvieron con Germán, cómo pasa los días su esposa y tres hijos y la esperanza que aún mantiene viva, a pesar de la persistencia del régimen chavista por mantener detenidos ilegalmente a ciudadanos argentinos en el país caribeño.

- Hoy en día Germán está detenido ilegalmente en Venezuela junto a otros argentinos, como es el caso de Nahuel Gallo. Vanesa, te agradezco mucho por venir. Me contabas que tuvieron cierta comunicación con Germán unos días antes de venir acá. - Sí, anteayer lo dejaron hablar dos minutos, literal. Habló con mi cuñada, yo no pude escucharlo. Nadie más que mi cuñada lo pudo escuchar y, según ella, está bien. Preguntó que se estaba haciendo acá, qué había del Gobierno y quería saber por los hijos.

- ¿Le permitieron hacer una videollamada para poder verlo, saber cómo estaba, o fue solo una llamada telefónica? - Llamada telefónica. Nosotros no lo vemos desde hace más de siete meses.

- Ustedes tuvieron cierta comunicación antes que la del otro día. Creo que la última había sido el 21 de diciembre, si no me equivoco. - Antes de que fuera trasladado, que estuvo incomunicado y aislado, porque es un procedimiento de allá...los trasladan y los tienen en cuarentena, dicen ellos...los encierran, los aíslan, no dejan que le lleven comida.

No es como acá, que el Estado se encarga de que coman. Allá no. La familia tiene que llevar. Así que, por intermedio de las familias venezolanas, nosotros le hacíamos llegar dinero para que le llegue la comida. Pero el 21 de diciembre lo trasladaron y no sabemos qué es lo que le dan de comer y en qué condiciones los tienen. Uno ve los testimonios de las familias de allá y, la verdad, que las condiciones en las que están son desesperantes.

- Y el otro día, cuando hablaron, ¿qué más les puedo contar?

- Al principio, cuando estuvo secuestrado, o sea en desaparición forzada, porque nos enteramos por los medios y no sabíamos dónde estaba hasta que le dejaron llamar...en esa llamada pudo decir, muy acotado, que le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes. O sea que fue torturado. Eso fue al principio y no sabemos cuántas veces más.

Después, las comunicaciones que tuvimos no fueron comunicaciones, sino que a través de las familias que le llevaban comida. Porque él hace más de siete meses que está allá y no tiene visitas, no ve a nadie, no tienen un patio para salir, están encerrados en en cuarto. Primeramente tenían una ventana y después la cerraron con cemento. No podemos entender ese modus operandi que tienen con los detenidos.

- El gobierno venezolano dijo que detuvieron a Germán en una lancha en alta mar, que se encontró con un supuesto narcotraficante serbio. Ahora, por lo que te escuché decir a vos en otras entrevistas, Germán fue a trabajar a Venezuela por un contrato temporal. Él nunca tuvo ese contacto, ni siquiera estaba en una lancha cuando lo detuvieron.

- Estaba en un velero. Pero él tiene su barco acá, es natural para nosotros que nos digan que estaba en un velero, porque es lo que hacía siempre acá en sus ratos libres. El barco que tiene no es un barco muy ostentoso. El barco que tiene lo fabricó mi papá y él lo arregla, lo para la familia y esa es la vida de él.

Cuando secuestran en Venezuela, lo detienen con tres personas más. Y no estaba en altamar. No había salido. Esos son los datos que nosotros tenemos. O sea, no hay un motivo. Además, cuando estaba en el velero, le pidieron los papeles, él habló, escucharon su acento argentino y nosotros suponemos que fue eso. Pero no sé si es eso. Porque no importa si son argentinos o venezolanos, le pasa a todos. Hay más de mil presos políticos ahí. La gente que está en Venezuela en este momento esperando que los liberen son médicos, profesores, ingenieros, abogados, no son delincuentes. Esa es la realidad.

- ¿Y, desde el Gobierno, qué les dicen Vanesa? Porque el Gobierno también está en una situación en la que no hay representación diplomática en Venezuela. ¿Cómo se llevan a cabo las tratativas para que Germán pueda volver?

- Hay mucha esperanza. Desde el Gobierno nos dan muchas esperanzas porque están de la mano Estados Unidos. Están, no sé si colaborando porque ellos no tienen injerencia en las acciones que está haciendo Estados Unidos...pero nosotros como familia queremos celeridad. Entendemos la transición, entendemos la liberación de Venezuela, pero para los familiares de los presos políticos esto es una tortura, doble tortura.

Video 1-Vanesa Giuliani La esperanza de video Vanesa Giuliani. Video: Santiago Aulicino/MDZ

No sé como es la Justicia o qué procedimiento jurídico están haciendo ahora, cuando antes no lo cumplieron, o sea, no lo respetaron, porque no hay un Estado de derecho en Venezuela. No tienen derecho a la defensa, le ponen un defensor público que ni siquiera conocen. No tienen acceso a la causa ni a los expedientes. No hay Estado de derecho.

- Vanesa, tu hermano fue a trabajar. Calculo que alguien lo había contratado. ¿Tuvieron algún contacto con quienes los contrataron para ir a trabajar allá?

- Yo no lo tengo, y mi cuñada no quiere dar nombres por la situación.

- Para resguardar su seguridad, me imagino.

- Sí.

- Me interesa lo que decías de las familias venezolanas allá ayudando a Germán, haciendo llegar comida. ¿Cómo fue que llegaron a eso?

- Y, es complejo, no es tan fácil. Las familias tienen acceso a una visita cada 15 días y en esas visitas un compañero de mi hermano le dio los datos de mi hermano, le dio el teléfono de mi cuñada, y esa familiar se contacta con mi cuñada. Le comenta que están juntos. Ahora no sé si están juntos. Esto es cuando estaban en el Comando Antidrogas. Ahora están en Yare 2 y no sabemos en qué módulo, porque nos enteramos que se dividen por módulos y no sabemos en qué módulo está mi hermano.

- Estuvo detenido primero en el Comando Antidrogas. ¿Pasó por algún otro lugar o directamente pasó a Yare 2?

- No, pasó a Yare 2.

- ¿Se sabe si en ese lugar está con otros argentinos o con otros extranjeros detenidos?

- Lo que él pudo decir es que está con otros presos políticos. Porque también se divide en presos comunes y políticos en las mismas cárceles. Hay más de 90 cárceles o centros de detención en Venezuela con presos políticos. Ese es un dato que me pareció terrible. Y él está con los presos políticos. Eso lo pudo confirmar él. Le pudo decir a mi cuñada.

- ¿Se sabe si le van a poder dar la posibilidad de comunicarse en los próximos días de vuelta?

- No hay información de nada. La gente que está tomando las decisiones en Venezuela no pasan ni la lista de los que él suelta, ni los que van a liberar, ni los que liberaron. No dan ninguna información.

Los familiares van a llevar paquetería y se encuentran, en la puerta de la cárcel, que ese día no la pueden dejar. O sea, nadie informa nada. Así es el trato en Venezuela.

- Y recordemos que Germán tiene una familia acá: su esposa Virginia y sus tres hijos. Me imagino la situación para los hijos, desoladora.

- Mi cuñada tiene que seguir trabajando. Ella es maestra jardinera. Ahora tiene solo la entrada de ella, todo el año.

- ¿Hay alguna manera de ayudarlos?

- Por suerte están los amigos de mi hermano que le dan una mano. La verdad que bueno, hasta ahora, lo vamos llevando. Pero tenemos esperanzas de que esto se termine. Lo único que pedimos es que no puede haber transición con presos políticos. Son doblemente victimizados y no es justo. Pedimos un acto de humanidad. Pedimos que los organismos internacionales, interfieran un poco más, que haya presión.

- ¿Pudieron entrar en contacto con algún organismo o asociación internacional para que interfieran?

- Sabemos que hay acciones, pero son muy tibias para la situación que están viviendo los familiares. No alcanza, y no sabemos a quién pedirle. Sabemos que los responsables de que estén ahí y que no sean liberados como tienen que ser, es la gente que está ahí, cumpliendo un proceso Les dijeron que liberen y no lo están haciendo. Uno no sabe a quién reclamarle.

- ¿Y el contacto que tienen ustedes con el Gobierno? ¿Es asiduo, se les da el lugar, o simplemente recibieron estas comunicaciones de que están viendo que puede hacer Estados Unidos al respecto?

- Cancillería argentina nos recibió. Mi cuñada está en contacto, tiene el WhatsApp ante cualquier cosa. Se comunican directamente. Tenemos también el apoyo y seguimiento de Patricia Bullrich, que es la que sigue el caso desde primer día. Y la verdad es que estamos muy agradecidos, pero más no pueden hacer. Así que, como familiares, nos queda reclamar.

Yo ahora me voy a ir a la embajada de Estados Unidos. Sé que hablan y la Cancillería hace su parte, porque lo tienen que hacer a nivel Cancillería, pero como familiar no nos quedan más caminos. Son tiempos que no estamos dispuestos a seguir esperando...por la vida de mi hermano, por la salud de todos, porque esto es una tortura. Esto de decir que están saliendo y ver que no salen no es justo, es muy cruel.

- ¿Y desde la embajada de Estados Unidos que te dijeron? Porque ahora estás diciendo que lo vas a ir a ver a ellos.

- Mandé mail pero no tuve respuesta. No sé si estoy mandando bien, entonces voy a ir a que me atiendan, a dejar mi testimonio aunque sea y que se vea que estamos pendientes.

El domingo también la Iglesia se pronunció. En un momentos pensábamos que era muy tibio el accionar de la Iglesia. Pero se pusieron. Entendieron que pedir por los presos políticos no es un acto político. Pedir por los presos políticos es un acto de humanidad. Así que ayer estuvimos en la Catedral, estuvimos en una procesión con una imagen de una Virgen de Venezuela, que salieron caminando de la Iglesia de Caacupé en Caballito, y vinieron acá a la Catedral. Bueno, ahí estuvimos. Y en la misa se pidió por los presos políticos. Se pidió por mi hermano, se pidió por Nahuel Gallo y por los otros argentinos.

- Vanesa, para todos los que nos están escuchando, también nosotros pedimos acá, desde este medio, por todo lo que se pueda hacer: ayudar a la familia de Germán, a vos, su esposa, sus hijos y la liberación del resto de los argentinos también. Si queres podes dar un último mensaje a cámara, por si en algún momento Germán puede escuchar o la familia. Y también para el resto de las personas, para que entiendan que todavía hay argentinos allá, más allá de los cambios, que necesitan ser liberados por una cuestión ni siquiera política, sino humanitaria.

- Bueno, yo soy hermana de Germán Giuliani, detenido arbitrariamente en Venezuela hace más de siete meses. Este 21 de enero cumple ocho meses. Pido a las autoridades, hoy en Venezuela, que cumplan con lo que prometieron, con las excarcelaciones.

Video 2 - Vanesa Giuliani El mensaje final de Vanesa Giuliani. Video: Santiago Aulicino/MDZ

Pido...no sé a quién pedir...pido un acto de humanidad...que esto no se alargue, por la vida, por la salud y por las todas las familias. Hoy si las familias están, en las puertas de las cárceles, pidiendo por sus familiares, es por la acción de Estados Unidos en Venezuela. Si eso no hubiese pasado, no podrían estar las familias hoy reclamando. Tampoco estarían sucediendo las excarcelaciones. Por eso agradezco que haya pasado lo que pasó. Pero también quiero pedir que, si hay una transición, que sean los presos políticos los primeros en la lista, que esta transición sea sin presos políticos. Eso es lo que pido.

- Muchas gracias Vanesa por acompañarnos y a todos les pedimos, por favor, que no olviden a Germán, a Nahuel Gallo y a todos los argentinos y presos políticos en Venezuela. Esperemos que pronto los liberen.