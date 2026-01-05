Quién es Barry Pollack, el abogado de WikiLeaks que ahora defiende a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro enfrentó este lunes la formulación de cargos en su contra en Nueva York por una causa de presunto narcoterrorismo. En ese contexto, se conoció que su defensa estará a cargo del abogado penalista Barry Pollack, una figura con amplia trayectoria en casos de alto perfil en Estados Unidos .

El proceso contra Nicolás Maduro se desarrolla en los tribunales de Manhattan , donde se le imputan cargos vinculados a la presunta importación de cocaína hacia Estados Unidos durante más de dos décadas. La lectura inicial de las acusaciones tuvo lugar en una audiencia preliminar ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En una primera instancia, el tribunal le había asignado un defensor público, el abogado David Wikstrom, quien previamente representó al hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en un caso de características similares, de acuerdo con información citada por el New York Times. Posteriormente, se confirmó que Maduro optó por contratar un abogado privado para encabezar su estrategia legal.

La defensa de Nicolás Maduro quedó finalmente en manos de Barry Pollack, quien presentó la formalización de su representación ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York antes de la primera audiencia.

Pollack es un abogado penalista con más de 30 años de experiencia, reconocido por su participación en litigios complejos y de alta exposición pública. Su práctica profesional se ha centrado en la defensa de ejecutivos, funcionarios gubernamentales, corporaciones y organizaciones en investigaciones criminales y regulatorias sensibles. En paralelo, se informó que la esposa de Maduro, Cilia Flores, estuvo representada por el abogado Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los casos más trascendentales del nuevo abogado de Nicolás Maduro

Uno de los hitos más conocidos en la carrera de Barry Pollack fue su rol como abogado defensor de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Assange fue responsable de la filtración de más de 10 millones de documentos clasificados.

En 2024, Pollack logró un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitió la liberación de Assange, luego de que este se declarara culpable de un delito menor de espionaje.

Otro antecedente destacado de su carrera fue la absolución total de un exejecutivo de Enron Corp. por cargos de fraude criminal. Ese caso se convirtió en una de las dos únicas absoluciones obtenidas entre los numerosos procesos judiciales derivados del colapso de la compañía. Además, Pollack consiguió la desestimación de una acción de cumplimiento relacionada impulsada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).