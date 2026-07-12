"Que pierda el racismo": la dura reacción en Francia y España contra Rajoy por sus dichos sobre los Bleus

A pocos días de la semifinal del Mundial que enfrentará a Francia y España , el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy quedó en el centro de una fuerte polémica tras afirmar que la selección francesa "no tiene jugadores franceses".

Sus declaraciones generaron una rápida reacción de funcionarios, dirigentes políticos e instituciones del país vecino, que las calificaron de racistas y xenófobas.

Rajoy, que gobernó España entre 2011 y 2018, hizo la afirmación en una columna publicada por el diario El Debate. Allí reconoció que el equipo dirigido por Didier Deschamps cuenta con "una plantilla de altísimo nivel", aunque agregó: "Eso sí, sin franceses".

El fragmento de la columna de opinión escrita por Mariano Rajoy sobre la selección de Francia.

Las declaraciones de Mariano Rajoy provocaron una inmediata reacción de dirigentes políticos e instituciones francesas, que las calificaron de racistas y cuestionaron el mensaje difundido por el expresidente español.

La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, afirmó que este tipo de expresiones resurgen cada vez que la selección francesa consigue buenos resultados y sostuvo que reflejan un "odio metódico y banalizado" hacia Francia y lo que representa.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, también respondió con dureza. Aseguró que los dichos de Rajoy contienen "resabios de racismo intolerables" y remarcó que ningún exmandatario extranjero puede poner en duda la nacionalidad de los futbolistas franceses.

A las críticas se sumó la ministra para la Igualdad y la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, quien pidió terminar con los "repetidos deslices racistas" y reclamó que el deporte vuelva a ser un ámbito donde prevalezca el talento por encima de cualquier otro criterio.

También rechazaron las declaraciones el líder socialista Olivier Faure, el dirigente comunista Fabien Roussel y el ministro del Interior, Laurent Núñez, quienes coincidieron en calificar los dichos de Rajoy como inaceptables y contrarios a los valores que representa la selección francesa.

La embajada francesa y Pedro Sánchez también salieron al cruce

Una de las primeras respuestas institucionales llegó desde la embajada de Francia en Madrid, que recordó que todos los integrantes del seleccionado tienen nacionalidad francesa. Además, precisó que 23 de los 26 convocados nacieron en Francia y que los tres restantes, aunque nacieron en el exterior, también son ciudadanos franceses.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también cuestionó con dureza a su antecesor a través de la red social X.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", escribió.

En el cierre de su mensaje, el mandatario español agregó: "Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo".