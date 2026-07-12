El repudiable comentario de Mariano Rajoy, expresidente de España, en la previa de las semis contra Francia

En una columna en la que palpitó el choque entre España y Francia, Mariano Rajoy hizo una desubicada apreciación respecto del plantel galo.

España y Francia jugarán una semifinal muy prometedora por el Mundial 2026. El próximo martes 14 de julio se verán las caras desde las 16 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Dallas), luego de lo que fueron las victorias frente a Bélgica y Marruecos respectivamente en los cuartos de final.

En la previa, las prensas de ambos países se encuentran analizando en detalle todas las aristas de lo que será este choque. Pero no solo se están deteniendo en aspectos futbolísticos, sino también en cuestiones extrafutbolísticas. Un claro ejemplo es el lamentable comentario que hizo Mariano Rajoy, quien fuera presidente de España entre 2011 y 2018.

Mariano Rajoy trató a los jugadores de Francia de "no franceses" Rajoy opinó que Francia tiene un "gran plantel", pero "sin franceses". EFE "No hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del Ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable", escribió el exmandatario en una columna que publicó en el portal El Debate.

Esta apreciación generó una fuerte indignación, especialmente en suelo galo, donde la prensa y muchos políticos (incluido el Poder Ejecutivo), calificaron sus palabras de "inaceptables" y "racistas". Además, le señalaron que el grupo dirigido por Didier Deschamps cuenta solo con tres futbolistas nacidos en otros países: Michael Olise (de Inglaterra), Marcus Thuram (Italia) y Brice Samba (Congo). Los otros 23, muchos de ellos descendientes de padres africanos, nacieron, se criaron y vivieron la mayor parte de sus vidas en Francia.