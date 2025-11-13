Qué es la "Operación Lanza del Sur", el plan de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica

Trump autorizó una ofensiva liderada por el Comando Sur para frenar el avance del narcoterrorismo y bloquear el ingreso de drogas a Estados Unidos.

Esta operación es una continuación al fuerte despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe.

Este jueves, el secretario de Defensa en Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el comienzo de una misión encabezada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur en la búsqueda de la administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico en América Latina.

En este anuncio, Hegseth explicó en su cuenta de X que la "Operación Lanza del Sur", "defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos". Donde comentó que fue el propio Trump quien tomó esta decisión.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el primer paso de esta operación Dentro del anuncio de "Operación Lanza del Sur" se encuentra la lucha activa en el Caribe, donde Estados Unidos desplegó varios portaaviones y tropas para luchar contra el narcoterrorismo en Venezuela y el Cartel de los Soles, donde se acusa a Nicolás Maduro de liderarlo.

De todas formas, el despliegue en las costas venezolanas fue solo el primer paso en el intento de Trump de combatir el narcotráfico en Sudamérica, que incluyó operaciones de la CIA dentro del país, ataques a distintas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, donde por el momento hubo más de 75 fallecidos.