Qué dijo la empresa de excursión náutica tras la trágica muerte del turista en Iguazú

La empresa Macuco Safari , responsable de la excursión náutica en la que este martes murió un turista neerlandés de 26 años tras el vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú , emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido, confirmó la asistencia a las víctimas y anunció la suspensión temporal de sus actividades.

En el texto, la firma informó que el accidente ocurrió alrededor del mediodía durante uno de sus recorridos turísticos y señaló que en la embarcación viajaban seis turistas, entre ellos cuatro ciudadanos neerlandeses.

La compañía aseguró que todos los ocupantes fueron rescatados inmediatamente después del incidente y que dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu para recibir atención médica.

No obstante, indicó que "a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció" , en referencia al joven neerlandés de 26 años.

Macuco Safari expresó además su "más sentido pésame" por la muerte del turista y transmitió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. También afirmó que continúa brindando asistencia y acompañamiento a las personas afectadas por el accidente.

No habrá excursión por tres días

Respecto de la investigación, la empresa sostuvo que las causas del vuelco serán determinadas por las autoridades competentes y aseguró que está colaborando plenamente, aportando toda la información requerida para esclarecer lo ocurrido.

Como medida preventiva, la firma resolvió suspender temporalmente todas las excursiones mientras avanzan las investigaciones y reiteró que cuenta con las certificaciones y habilitaciones correspondientes para operar en el Parque Nacional de Iguaçu, donde desarrolla sus actividades desde hace décadas.

Cabe recordar que la empresa Macuco Safari ya había registrado una tragedia el 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones de la empresa que realizaban el tradicional recorrido por el río Iguazú chocaron en un sector estrecho del cauce. El impacto provocó que una de las lanchas volcara y dejó un saldo de siete personas fallecidas: seis turistas extranjeros y uno de los pilotos, además de tres heridos. Tras ese accidente, las excursiones fueron suspendidas durante más de tres meses mientras se revisaban los protocolos de seguridad.