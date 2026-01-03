Qué dijeron los líderes y organismos mundiales ante la captura de Nicolás Maduro

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro , anunciada por el Gobierno de EE.UU. este sábado tras una operación militar en territorio venezolano, generó una inmediata reacción de líderes y organismos mundiales, que utilizaron las redes sociales para fijar posición de sus países, mayormente con llamados a la desescalada y al respeto del Derecho Internacional.

La Unión Europa (UE) , a través de su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado "a la moderación" tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde el club europeo "sigue de cerca" la situación. La alta representante de la UE lo dijo en su cuenta de X, después de que Donald Trump confirmara un ataque de Estados Unidos a Venezuela y asegurara que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados.

Además, hizo "un llamamiento a la moderación" e insistir en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica". Kallas añadió que " en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas " y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".

En líneas similares se fueron pronunciando países europeos, como Bélgica, Italia y Portugal , que coincidieron en decir que siguen de cerca la situación en Venezuela y en ofrecer apoyo a sus ciudadanos que viven en el país suramericano.

"Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", escribió en X, por su parte, el presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de su Ejecutivo se ofreciera para mediar en la crisis de Venezuela para lograr una solución pacífica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania mostró este sábado su preocupación por la situación. "Observamos la situación en Venezuela con mucha atención y seguimos las últimas noticias con mucha preocupación", señalaron a EFE desde del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que indicó que se encuentra en contacto con la Embajada de Alemania en Caracas. "La situación sigue siendo confusa en algunos aspectos. El comité de crisis del Gobierno federal se reúne hoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores", abundó el ministerio germano, desde donde se recordó que Berlín está coordinándose con sus socios internacionales ante la situación en Venezuela.

Reacciones en Latinoamérica

Con más contundencia que los países europeos, y con mayor rapidez, se pronunciaron socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, países vecinos e incluso detractores, como el chileno Gabriel Boric.

El presidente saliente de Chile, que hace un año afirmaba, desde la izquierda política", que "el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura", escribió hoy en X: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

Colombia, que hace frontera con Venezuela, fue de los primeros en reaccionar tras una madrugada de explosiones en Venezuela y antes de confirmarse que se trataba de un ataque perpetrado por Estados Unidos que implicó la captura de Nicolás Maduro y su esposa. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en X que su Gobierno observaba con "profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región".

Y agregó que Colombia "adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos".

México rechazó este sábado "enérgicamente" el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a "actuar inmediatamente"

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

También en X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción "urgente" de la comunidad internacional. "#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U. a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió el canciller cubano.

Por el contrario, el presidente de Argentina, Javier Milei, alineado con la postura de Donald Trump, festejó la captura de Maduro. En una publicación de X, Milei escribió el mensaje: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, una consigna habitual en su discurso político y en línea con su posicionamiento ideológico a nivel internacional.

En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, difundió un mensaje en X asegurando: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".

"A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", finalizó en su mensaje Noboa, quien no reconoció el Gobierno de Maduro proclamado en las últimas elecciones y quien estuvo en diciembre pasado en Oslo para acompañar a la líder de la oposición en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Reacciones de Rusia e Irán

Rusia e Irán, otros socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, reaccionaron a través de sendos comunicados de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. Así, el Ministerio de Exteriores ruso condenó la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

"En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señaló el comunicado oficial, en el que Rusia apostilló que Washington cometió un "acto de agresión militar" contra Venezuela, lo cual es "profundamente preocupante". "Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados", afirmaron en Moscú.

Irán, en tanto, recalcó describió los ataques estadounidenses como "una agresión contra un Estado soberano": "El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional".

El ministerio de Exteriores iraní también resaltó el derecho "inherente" de Venezuela a defender su soberanía nacional, su integridad territorial y su derecho a la autodeterminación.

Asimismo, Bielorrusia se sumó a la condena manifestada por su vecina Rusia de la "agresión" de Estados Unidos contra Venezuela y advirtió de que la situación puede convertirse en el "segundo Vietnam" para Washington.