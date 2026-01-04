China busca frenar la caída de la natalidad aplicando IVA a preservativos y anticonceptivos

A partir de este año, China gravará con un impuesto al valor agregado del 13% a los fármacos y dispositivos anticonceptivos que durante tres décadas gozaran de exención fiscal, como intento de freno la caída de la natalidad y el envejecimiento acelerado de la población.

Productos como preservativos y píldoras anticonceptivas ingresan ahora en el tipo general del IVA que rige para la mayoría de bienes de consumo, de acuerdo con la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La decisión llega después de que la población china se redujera por tercer año consecutivo en 2024 y la tasa de natalidad se situara en mínimos históricos, pese al fin de la política del hijo único y a varios paquetes de incentivos para las familias.

Asimismo, el Gobierno amplió las medidas "favorables a la fertilidad": exención del impuesto sobre la renta para subvenciones de cuidado infantil, una ayuda anual por hijo y campañas dirigidas a universidades para promover una visión "positiva" del matrimonio, la maternidad y la familia.

La natalidad lleva décadas descendiendo por el legado de las restricciones reproductivas , la rápida urbanización y el encarecimiento de la crianza, a lo que se suman la inseguridad laboral y la desaceleración económica, lo que desalienta a muchos jóvenes chinos a casarse y formar una familia.

En la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada en diciembre, los dirigentes del país volvieron a comprometerse a fomentar "actitudes positivas hacia el matrimonio y la procreación" para estabilizar la tasa de nacimientos.

Sin embargo, los analistas advierten que la nueva medida es sobre todo simbólica y difícilmente revertirá por sí sola la tendencia demográfica, y alertan de posibles efectos no deseados si el encarecimiento limita el acceso a la planificación familiar, especialmente entre los sectores con menos recursos.

Se esperaba en el año que terminó que China mantuviera una tasa de fecundidad muy baja, cerca de 1.02 hijos por mujer, con la población total continuando su descenso, aunque hubo un leve repunte en los nacimientos en 2024 (9.54 millones) atribuido al Año del Dragón y factores pospandemia, la tendencia sigue siendo negativa, con expertos preocupados por el envejecimiento y la disminución poblacional, a pesar de incentivos gubernamentales.

Envejecimiento acelerado

China, uno de los países más poblados del mundo, se enfrenta al creciente reto de una población de 1.400 millones de personas que envejece a un ritmo acelerado.

Desde 2022, China ha entrado en una fase de declive demográfico, y las personas de 65 años o más representan más del 14 por ciento de la población, lo que indica una sociedad moderadamente envejecida.

Según datos oficiales, cerca de 300 millones de ciudadanos chinos tienen 60 o más años, una cifra que se prevé que supere los 400 millones en 2033 y se acerque a los 500 millones en 2050.

Para entonces, se espera que los adultos mayores representen casi el 35 por ciento de la población del país.

En respuesta a estos cambios demográficos, China ha relajado gradualmente sus políticas de planificación familiar durante la última década.

En 2013, China permitió a las parejas tener un segundo hijo si alguno de los progenitores era hijo único, y en 2016, permitió a las parejas casadas tener dos hijos, eliminando gradualmente la "política del hijo único", que había estado vigente durante décadas.

En 2021, el país anunció ayudas para las parejas que desearan tener un tercer hijo.

