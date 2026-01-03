Javier Milei reaccionó en X al anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro con un mensaje celebratorio: “La libertad avanza”.

Javier Milei celebró el anuncio de Trump sobre la captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo".

El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

En su publicación, Milei escribió el mensaje “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, una consigna habitual en su discurso político y en línea con su posicionamiento ideológico a nivel internacional.

El mensaje generó repercusiones inmediatas en redes sociales y en el ámbito político, tanto por el contenido del anuncio atribuido a Trump como por el respaldo explícito del presidente argentino.

Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales por parte de organismos internacionales ni del gobierno venezolano sobre la veracidad del anuncio, mientras que el tema continúa generando debate y expectativa en la región.