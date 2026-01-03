El fiscal general de Venezuela responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda pasar con Maduro

Tarek William Saab reclamó fe de vida del mandatario venezolano y apuntó directamente contra Washington tras el anuncio de Trump.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos por cualquier hecho que pueda ocurrirle al presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, informara que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados “por aire del país” tras un ataque estadounidense.

En ese contexto, Saab reclamó públicamente garantías sobre el estado del mandatario venezolano y de su esposa, al tiempo que elevó el tono de la denuncia contra Washington por la operación anunciada desde la Casa Blanca.

Venezuela exige garantías “Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente”, afirmó el fiscal general durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).