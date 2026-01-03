Petrobras puso en operación una nueva plataforma en Buzios, el mayor campo petrolero de Brasil

La petrolera brasileña Petrobras puso en funcionamiento una nueva plataforma de explotación marítima en el campo de Buzios , el mayor yacimiento de hidrocarburos del país. La unidad comenzó a operar el miércoles pasado en aguas profundas del océano Atlántico, a unos 180 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.

Se trata de la plataforma P-78, la séptima en operación en este campo estratégico para Brasil . La estructura cuenta con una capacidad de producción diaria de hasta 180.000 barriles de petróleo y 7,2 millones de metros cúbicos de gas natural, según informó la compañía estatal en un comunicado oficial.

Con la incorporación de esta nueva unidad, el campo de Buzios eleva de manera significativa su capacidad productiva. En octubre, el yacimiento había alcanzado un récord de un millón de barriles de petróleo por día, y ahora avanza hacia un nivel de explotación aún mayor.

Gracias a la entrada en operación de la P-78, la capacidad de producción de Buzios asciende a 1,3 millones de barriles diarios. De acuerdo con las proyecciones de Petrobras, este volumen llegará a 1,5 millones de barriles en el primer trimestre de 2026, cuando comience a operar la plataforma P-79.

Este nivel de producción equivale a cerca de la mitad del total actual de Petrobras, que en octubre registró un récord de 3,27 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente. Ese volumen representa aproximadamente el 62 % de toda la producción brasileña de hidrocarburos.

Petrobras Foto: Europa Press Nueva plataforma de Petrobras impulsa la producción en el principal yacimiento de Brasil.

En ese contexto, la presidenta de la compañía, Magda Chambriard, destacó el impacto de la nueva plataforma y afirmó: “Con los primeros barriles de la P-78 iniciamos el año avanzando en nuestra principal meta para 2026, que es aumentar la producción hasta 2,5 millones de barriles de petróleo por día (sin contar el gas natural)”.

El campo de Buzios y el potencial del presal

La plataforma P-78 tiene 345 metros de extensión y 180 metros de altura. Fue construida en Singapur y arribó a Brasil en octubre pasado. Actualmente opera conectada a 13 pozos, de los cuales seis son productores y siete inyectores.

El campo de Buzios fue descubierto en 2010 y se encuentra en aguas del Atlántico con profundidades que alcanzan los 2.000 metros. Sus reservas están ubicadas en el presal, una formación geológica situada por debajo de una capa de sal de aproximadamente dos kilómetros de espesor.

Con una producción proyectada de 5,3 millones de barriles diarios para 2030, las reservas del presal podrían permitir que Brasil pase del octavo lugar al grupo de los cinco mayores productores mundiales de hidrocarburos. Buzios es explotado por un consorcio liderado por Petrobras, junto a las empresas chinas CNOOC y CNODC, en asociación con el Estado brasileño, que recibe una parte de la producción a través de la estatal PPSA.