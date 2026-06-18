Pánico en Nueva York: tiroteo en Times Square durante los festejos por el título de los Knicks

La ciudad de Nueva York vivió momentos de tensión tras un tiroteo registrado en Times Square, en medio de una jornada marcada por los festejos de la NBA.

Este jueves se vivió una jornada de gran conmoción en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En medio del Mundial 2026, que en los últimos días había movilizado a hinchas argentinos y brasileños, y durante los festejos masivos por el campeonato de la NBA obtenido por los Knicks, se desató un tiroteo en pleno Times Square.

El hecho ocurrió en una de las zonas más turísticas de la ciudad, en un contexto marcado por la presencia de miles de personas en las calles. A la gran cantidad de turistas que habitualmente recorren Nueva York se sumaron los festejos por el título de los Knicks, logrado después de 53 años.

Según los primeros reportes, un joven de 20 años resultó herido y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Cómo fue el ataque que provocó la conmoción En los videos que comenzaron a viralizarse en redes sociales se puede ver una gran concentración de personas, entre ellas varios hinchas de los Knicks, luego de la fiesta que se vivió este jueves en la ciudad. Segundos más tarde, se escuchan detonaciones que provocan corridas y momentos de pánico entre los presentes.

El tirador quedó captado por una cámara En un primer momento, las autoridades informaron que no se habían registrado heridos por los disparos y que el presunto tirador ya había sido detenido. Sin embargo, también trascendió que un joven de 20 años habría sido atacado con una botella cortada y sufrió una herida en la zona del cuello, por lo que fue trasladado a un centro médico.