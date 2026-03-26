"No habrá vuelta atrás": la impactante amenaza de Trump luego de que Irán negara las negociaciones de paz

Según se supo, el régimen habría rechazado la propuesta de 15 puntos de Trump para acabar con la guerra.

Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Truth Social para lanzar una dura amenaza a Irán luego de que este haya negado las negociaciones de paz que habrían mantenido ambos países en medio de la guerra.

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños", comienza el posteo del mandatario. "Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están 'analizando nuestra propuesta' ¡ERROR!", amplió.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", aseguró.

donald trump amenaza iran "No llames acuerdo a tu derrota": el mensaje que le había mandado Irán a Trump horas antes La advertencia del presidente tiene lugar luego de que el Ejercito de Irán haya negado este miércoles haber mantenido negociaciones con los Estados Unidos.

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado del portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.