Música en el espacio: la NASA reveló la playlist que escucharon los astronautas del Artemis II durante la misión
En el cierre de la misión Artemis II, la NASA compartió las canciones que despertaron a la tripulación en el espacio, en un recorrido clave para preparar el regreso a la Luna.
Mientras la misión Artemis II comienza a llegar a su fin, en lo que fue el primer paso antes de que comiencen a prepararse los viajes a la Luna, en este paso previo se realizó un recorrido para comprobar la seguridad del mismo. La NASA compartió ahora la playlist que escucharon y reprodujeron desde el Control de Misión para despertar a los astronautas.
En redes, la cuenta oficial compartió una playlist armada en Spotify, llamada "Artemis II Wake-up songs", con varias canciones que fueron reproducidas a lo largo de estos casi 9 días que llevan de misión y que, desde la Tierra, fueron reproducidas en la nave Orion en el espacio.
La playlist de canciones que escucharon en el Artemis II
La selección de música fue muy variada, ya que va desde Under Pressure de Queen y David Bowie, pasando por canciones de John Legend, hasta por ejemplo Pink Pony Club de Chapell Roan.
Según explicaron en el posteo, "cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años", en la misión de 10 días en el espacio.
Esta misión, donde se orbitó el lado oculto de la Luna, se llevó a cabo para validar todos los sistemas de seguridad para que la futura misión Artemis III pueda concretar el descenso humano en el polo sur de la Luna, concluirá este viernes 11 de abril, en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego, en California.