Música en el espacio: la NASA reveló la playlist que escucharon los astronautas del Artemis II durante la misión

En el cierre de la misión Artemis II, la NASA compartió las canciones que despertaron a la tripulación en el espacio, en un recorrido clave para preparar el regreso a la Luna.

La NASA compartió la playlist con la que despertó a los astronautas en el Artemis II.

Mientras la misión Artemis II comienza a llegar a su fin, en lo que fue el primer paso antes de que comiencen a prepararse los viajes a la Luna, en este paso previo se realizó un recorrido para comprobar la seguridad del mismo. La NASA compartió ahora la playlist que escucharon y reprodujeron desde el Control de Misión para despertar a los astronautas.

En redes, la cuenta oficial compartió una playlist armada en Spotify, llamada "Artemis II Wake-up songs", con varias canciones que fueron reproducidas a lo largo de estos casi 9 días que llevan de misión y que, desde la Tierra, fueron reproducidas en la nave Orion en el espacio.

Playlist Artemis II NASA La playlist con la que la NASA despertó durante la misión a los astronautas. Captura Spotify La playlist de canciones que escucharon en el Artemis II La selección de música fue muy variada, ya que va desde Under Pressure de Queen y David Bowie, pasando por canciones de John Legend, hasta por ejemplo Pink Pony Club de Chapell Roan.

Captura de pantalla 2026-04-09 135326 Las canciones que integran la playlist de la NASA. Según explicaron en el posteo, "cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años", en la misión de 10 días en el espacio.