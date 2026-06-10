Máxima tensión: Trump reveló que Estados Unidos transportó petróleo por Ormuz sin que Irán lo detectara
Tras la escalada del fin de semana, el presidente de EE.UU. aseguró que Teherán "pagará el precio" por no negociar un acuerdo de paz.
Tras la escalada del fin de semana, el presidente de EE.UU. aseguró que Teherán "pagará el precio" por no negociar un acuerdo de paz.
La estabilidad geopolítica en Medio Oriente volvió a entrar en una fase crítica tras un fin de semana de inesperada escalada militar. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció de forma drástica su discurso contra el régimen de Teherán, asegurando que el país persa "ha sido derrotado por completo" pero advirtiendo que las represalias de Washington son inminentes ante la falta de respuestas diplomáticas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación.
"Lo puedo contar ahora. Hemos estado sacando millones de barriles de petróleo. Nadie lo sabe. ¿Sabes quién no lo sabe? Irán, hasta ahora mismo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El mandatario detalló que, recientemente, Estados Unidos logró que 22 barcos atravesaran el estrecho "tarde en la noche y sin luces", ya que, según dijo, Irán no dispone de radares para detectarlos porque han sido destruidos durante la guerra.
Aseguró que este flujo de crudo ha permitido que el precio del petróleo se sitúe en 85 dólares por barril y evitado que supere los 200 dólares.
Trump hizo estas declaraciones al ser preguntado por la inflación, que se disparó en Estados Unidos en mayo hasta el 4,2% interanual, impulsada por el encarecimiento de la energía en el contexto del conflicto con Irán, iniciado en enero tras la ofensiva estadounidense e israelí.
El presidente afirmó que, una vez finalice la guerra, "la inflación caerá como una piedra".
No obstante, anunció que este miércoles Estados Unidos volverá a atacar "con dureza" a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que pone en riesgo las conversaciones de paz.
EFE
Tras los ataques de la madrugada de este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que los Estados Unidos atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán. La advertencia del mandatario republicano llegó después de los bombardeos en represalia por el derribo del helicóptero AH-64 por parte del régimen iraní.
La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo episodio luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara el lanzamiento de drones y misiles de largo alcance contra instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Bahréin y Jordania.
La ofensiva ocurrió después de los ataques ordenados por Washington sobre territorio iraní a raíz del derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.
Como era de esperarse, la creciente tensión en una de las regiones productoras de hidrocarburos más importantes del planeta impactó de inmediato en las pizarras financieras de los commodities:
Petróleo Brent: La referencia internacional cotiza al alza y se mantiene expectante en 92 dólares por barril, con proyecciones analíticas que anticipan que podría romper la barrera de los 100 dólares si se confirman los ataques a la infraestructura energética iraní.
Petróleo WTI: El crudo de referencia en Estados Unidos sigue una tendencia similar, consolidándose en los 89 dólares por barril con una marcada tendencia alcista.
A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó un fuerte descargo tras los recientes ataques perpetrados por Irán, acusando al gobierno de ese país de haber dejado pasar la oportunidad de un acuerdo de paz beneficioso.
“Irán es todo palabrería y nada de hechos. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido de perlas, ¡ahora tendrán que pagar el precio!”, sentenció Trump.
Pocos minutos después de su publicación, el presidente norteamericano brindó una entrevista exclusiva a la cadena Fox News, donde subió la apuesta y le puso un marco concreto a la respuesta militar de la Casa Blanca. Trump afirmó que “está a punto” de ordenar nuevos ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Irán, apuntando específicamente a puentes y centrales energéticas clave del país islámico.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder "con contundencia" a Irán si la República Islámica "comete el error" de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.
En un comunicado por vídeo, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está "contenido", alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar.
"En las últimas 24 horas, Irán e Hezbolá han intentado imponernos una nueva ecuación. Y esta ecuación es intolerable e inaceptable para mí", añadió Netanyahu, en referencia a la amenaza iraní de que un ataque de Israel a Beirut como el que se produjo la tarde del domingo acarrearía una respuesta militar.
"Pensaban que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel, y que no actuaríamos. Eso no ha sucedido, y tampoco sucederá. ¡No mientras yo esté al mando!", garantizó el primer ministro israelí, al día siguiente de que las fuerzas iraníes interrumpieran por primera vez el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril.
EFE
SI bien hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, de acuerdo con la Organización Nacional de Emergencias Médicas los recientes ataques de Israel contra Irán dejaron al menos 15 heridos.
El comunicado de la organización publicado por la agencia de noticias oficial del régimen iraní no aclaró si las personas heridas son militares o civiles.
En un sorpresivo cambio de rumbo de la estrategia de defensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el gabinete de seguridad liderado por Benjamín Netanyahu determinó suspender las incursiones aéreas y los ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Irán.
La escalada militar que sacudió a Oriente Medio durante las últimas horas ya muestra sus primeros y severos efectos en los despachos diplomáticos. En una conferencia de prensa brindada este lunes, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, describió el panorama actual de las conversaciones como sumamente frágil y complejo.
Baghaei argumentó que los intercambios de fuego registrados durante la noche entre Irán e Israel solo servirán para empeorar un proceso de negociación que ya calificó como “caótico”. El funcionario ratificó que, si bien existen canales abiertos para el intercambio de mensajes con la administración de Donald Trump, las deliberaciones se desarrollan en un contexto marcado por la sospecha mutua.
La diplomacia de la Casa Blanca se trasladó a los canales digitales con un tono de máxima urgencia. Donald Trump utilizó su red social oficial, Truth Social, para fijar una postura inflexible ante la alarmante escalada de violencia militar en la región.
"Israel e Irán deben dejar de 'dispararse' inmediatamente", reclamó el jefe de Estado norteamericano en un escueto pero contundente mensaje, buscando forzar un alto el fuego ante el peligro inminente de una guerra regional abierta.
La publicación de Trump expone el fracaso de las gestiones reservadas que su administración llevó adelante durante la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario estadounidense había protestado y presionado directamente a Benjamín Netanyahu para que contuviera la respuesta militar de la Fuerza Aérea israelí, una advertencia que el primer ministro de Israel decidió omitir por completo al ordenar los ataques en el oeste y centro de Irán.
Con el ataque israelí ya consumado en el corazón de Irán, la situación en Oriente Medio se ha vuelto a descontrolar por completo. Las autoridades iraníes ya advirtieron que cualquier réplica a su territorio será contestada con una fuerza "aún más aplastante", lo que eleva el riesgo de un conflicto regional de consecuencias impredecibles.
Los tres focos de alerta para las próximas horas:
La respuesta de Irán: Se espera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Teherán para determinar la magnitud de la contraofensiva.
El precio del petróleo: Los mercados internacionales ya reaccionaron con nerviosismo, registrando un salto inmediato de más del 2% en los contratos del crudo Brent.
El rol de la Casa Blanca: Trump evalúa si endurece el bloqueo naval total contra los puertos iraníes o si fuerza un congelamiento absoluto de los canales diplomáticos tras el fracaso de su intervención directa.
El estallido bélico ocurre en un momento de altísima frustración diplomática para la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales en los Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de máxima urgencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu minutos antes del ataque.
Durante la conversación, el mandatario estadounidense le exigió explícitamente al líder israelí que se abstuviera de tomar represalias contra Irán para salvaguardar un histórico acuerdo de paz que Washington venía cocinando con Teherán en los últimos días. Sin embargo, la mesa de negociación quedó virtualmente destruida cuando las aeronaves de las FDI recibieron la luz verde para iniciar los bombardeos.
Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe
“I call the shots” (Yo tomo las decisiones), había advertido Trump en las horas previas a los medios de comunicación en un intento de demostrar autoridad sobre la política exterior de la región. Pese al optimismo del Gobierno norteamericano, que aseguraba estar en "el cuarto cuarto" para cerrar un pacto de neutralidad nuclear con Irán, la realidad en el terreno desbordó cualquier contención diplomática.
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