Marco Rubio dice que apuesta por una "transición" a la democracia en Venezuela y no descarta el "uso de la fuerza" para garantizar la estabilidad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró que su gobierno quiere "una transición" a la democracia en Venezuela y no descarta "el uso de la fuerza" para garantizar la estabilidad en el país sudamericano.

Rubio está compareciendo este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por primera vez desde la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y su puesta a disposición de la justicia en Estados Unidos.

"Queremos una transición hacia un Estado amistoso, estable y próspero y democrático donde todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas", afirmó Rubio frente a los miembros del comité.

"No lo vamos a lograr en tres semanas. Tomará un tiempo", dijo y remarcó que el principal objetivo es asegurar la estabilidad en el país sudamericano.

"Que no quepa duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan", señaló Rubio, en un comunicado previo a su comparecencia.

En el texto, lanzó una advertencia a Delcy Rodríguez al afirmar que la presidenta interina de Venezuela "es muy consciente del destino de Maduro", por lo que "creemos que sus propios intereses coinciden con el avance de nuestros objetivos clave".

Rubio indicó que una de las herramientas con las que cuenta el gobierno de Trump para lograr los citados objetivos son las sanciones sobre el petróleo venezolano.

"Podemos moverlo a precios de mercado, no al precio con descuento que China estaba obteniendo", declaró.

Especificó que los fondos obtenidos del petróleo venezolano confiscado se depositarán en una cuenta supervisada por autoridades estadounidenses y se gastarán "en beneficio de los venezolanos".

Aseguró que las autoridades venezolanas "se han mostrado cooperativas" con este plan y "han prometido usar una parte sustancial de esos fondos en medicinas y equipos de EE.UU."

