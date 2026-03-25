"Le gustaba ver el miedo en tus ojos": 5 víctimas de Epstein le cuentan a la BBC el impacto que dejó en sus vidas

Joanna Harrison nunca quiso hablar sobre el abuso que sufrió a manos del agresor sexual convicto Jeffrey Epstein .

Como muchas víctimas , afirma que la agresión de Epstein la llenó de vergüenza y humillación.

Pero, después de que su nombre se hiciera público accidentalmente con la publicación de millones de archivos por parte del gobierno de Estados Unidos, le dijo a Victoria Derbyshire de BBC Newsnight que sintió la necesidad de hablar.

"Llega un punto en que te sientes asfixiada y necesitas respirar, y siento que esta es mi manera de intentarlo", dijo Harrison.

BBC Newsnight reunió por primera vez a Harrison y a otras cuatro sobrevivientes de Epstein en la misma sala.

Durante la larga conversación que siguió, hubo gestos de apoyo y, mientras miraban fotos de sí mismas de la época en que conocieron a Epstein, hubo lágrimas.

En la extensa entrevista, las víctimas contaron sus historias de dolor e ira. Algunas recordaron su estancia en la infame isla privada de Epstein, Little St. James, mientras que otras relataron momentos inquietantes en su rancho de Nuevo México.

Dijeron que creían que las personas influyentes con las que se relacionaba Epstein probablemente estaban al tanto de lo que pasaba.

Las sobrevivientes en el foco de atención

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos relacionados con las diversas investigaciones sobre Epstein, pero parte del material sin editar no tenía oculta la identidad de sus víctimas.

Harrison fue una de las personas cuyo nombre se hizo público.

En declaraciones al programa BBC Newsnight, afirmó que nunca quiso que se hicieran públicos los archivos, precisamente por temor a perder su anonimato.

"No es normal ver la cara de tu agresor todos los días durante seis años en la televisión", declaró Harrison.

Relató su encuentro con Epstein en Florida cuando tenía 18 años y, al igual que otras víctimas, dijo que todo comenzó con un masaje.

"Todo parecía normal", dijo Harrison. "Cuando empezó a masturbarse, me quedé completamente paralizada. Creo que no dije ni dos palabras en el coche de camino a casa".

Más tarde, relató que Epstein la violó el día de su cumpleaños.

Hablando públicamente por primera vez, Harrison expresó sus dudas sobre que ella y otras sobrevivientes consiguieran justicia ahora que Epstein había muerto. "Tengo preguntas para las que nunca obtendré respuesta".

5 países en cinco días con Clinton, Spacey y Maxwell

Chauntae Davies compartió con BBC Newsnight imágenes inéditas de su viaje a África con Epstein en su avión privado.

En las fotos aparecían Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, así como el actor Kevin Spacey y el expresidente Bill Clinton. Spacey y Clinton iban en un viaje humanitario para promover la prevención del sida.

"En mi diario, lo describí como el grupo de personas más ecléctico que una pueda imaginar... era casi como un campamento, porque viajamos a cinco países diferentes en cinco días", dijo.

En el avión comían aperitivos, jugaban a las cartas y contaban historias.

"Era lo que se dice un viaje único en la vida y, lamentablemente, se vio empañado por lo que sucedía a puerta cerrada", añadió.

Davies ha declarado que Epstein la violó en su isla privada tras contratarla para darle masajes.

Chauntae Davies Ghislaine Maxwell junto al actor Kevin Spacey, quien ha pedido públicamente la publicación de todos los archivos de Epstein.

La masajista profesional recordó durante el debate en Newsnight que le dio un masaje de cuello y espalda a Clinton en un aeropuerto de Portugal mientras el avión repostaba. En aquel momento, escribió en su diario que el expresidente era humilde, amable y carismático.

Chauntae Davies Chauntae Davies con el expresidente de Estados Unidos en un avión.

Al expresidente se le preguntó sobre esta interacción con Davies cuando compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en febrero. Le dijo al comité que deseaba que Davies le hubiera contado sobre las fechorías de Epstein.

Pero Davies afirmó que nunca consideró contárselo a Clinton: "Jamás iba a hablar de esto con nadie".

"¿Qué habría hecho él, en realidad? ¿Podría (Clinton) haberlo impedido?", se preguntó Davies sobre los actos de Epstein. "Supongo que nunca lo sabremos".

En un momento dado, mientras estaba en Portugal con Clinton, Davies recordó haber ayudado al expresidente a comprar joyas para su hija, Chelsea.

Thierry Humeau Chauntae Davies afirmó haber sido violada por Epstein en su isla privada tras haber sido contratada para darle masajes.

Clinton ha afirmado repetidamente que no presenció los abusos de Epstein. Su nombre aparece cientos de veces en los archivos de Epstein. El hecho de figurar en documentos relacionados con Epstein no implica ninguna irregularidad.

Spacey ha pedido públicamente la divulgación de todos los archivos de Epstein. "Para quienes no tenemos nada que temer, la verdad no puede llegar lo suficientemente pronto", declaró.

El "espeluznante" rancho de Epstein en Nuevo México

A principios de este año, surgieron acusaciones en archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein que llevaron al estado de Nuevo México a reabrir una investigación penal sobre su Rancho Zorro.

El estado había archivado su investigación inicial sobre el rancho en 2019 tras una solicitud de los fiscales federales de Nueva York.

"Ahí fue donde ocurrieron la mayoría de las agresiones. Tengo mis peores recuerdos del rancho Zorro", dijo Davies.

Al rememorar cómo se sintió allí, dijo a BBC Newsnight que "atrapada".

"Había una sensación fría, oscura e inquietante allí dentro", dijo Davies.

Lisa Phillips, otra sobreviviente que habló con BBC Newsnight, compartió esa misma sensación sobre el rancho. "Recuerdo haber pensado: 'Este lugar es realmente espeluznante', tenía esa atmósfera", dijo.

Davies afirmó que cree que hay mucho más por descubrir sobre lo que sucedió en el Rancho Zorro.

"Me gusta tener información sobre la gente"

Según Davies, Epstein disfrutaba alardeando de sus amigos influyentes y adinerados.

Añadió que se jactaba de haberle prestado dinero a Sarah Ferguson, la ex duquesa de York. "No era ningún secreto", declaró Davies a BBC Newsnight.

En la propiedad de Epstein había fotos enmarcadas de Ferguson con su exmarido, Andrew Mountbatten-Windsor, y sus hijas, según Davies.

Phillips, que por aquel entonces era modelo, también habló sobre las conexiones de Epstein con Mountbatten-Windsor y relató la historia de una amiga suya, que no ha hablado públicamente y prefiere permanecer en el anonimato, a quien supuestamente le ordenaron tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor.

Afirmó que su amiga fue al apartamento de Epstein en el Upper East Side de Nueva York en 2003, donde le ordenaron entrar en una habitación y tener relaciones sexuales con un hombre que, según ella, era Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Thierry Humeau "Creo que a él (Epstein) le gustaba que estuviéramos paralizadas y asustadas, y que no supiéramos qué hacer", dijo Lisa Phillips.

Phillips declaró a BBC Newsnight que posteriormente le preguntó a Epstein por qué había obligado a su amiga a tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor. Según Phillips, Epstein sonrió con sorna y respondió: "Me gusta tener información comprometedora sobre la gente".

"Le gustaba ver el miedo en nuestros ojos", dijo refiriéndose a los abusos de Epstein. "Creo que le gustaba que estuviéramos paralizadas y asustadas, sin saber qué hacer, y creo que eso le excitaba".

En la entrevista con Newsnight, Phillips pidió a la policía británica que la interrogara sobre lo que sabe acerca de la supuesta agresión a su amiga y la implicación de Mountbatten-Windsor.

Mountbatten-Windsor fue arrestado en febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. La investigación se centra en las acusaciones de que compartió información confidencial y sensible con Epstein mientras ejercía como enviado comercial del Reino Unido.

Las sobrevivientes que hablaron con BBC Newsnight afirmaron no creer que Epstein se suicidara.

"Lo conocíamos, sabíamos qué clase de persona era", declaró Phillips.

Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, acusado de tráfico sexual y conspiración, a la espera de juicio.

El médico forense de Nueva York dictaminó que se trató de un suicidio.

"Ya no sonrío igual"

Jena-Lisa Jones y Wendy Pesante conocieron a Epstein cuando tenían 14 años. Eran amigas entonces y, años después de sobrevivir a los abusos de Epstein, aún lo son.

"Cuando pasas por algo así tan joven, tu realidad se distorsiona durante mucho tiempo", dijo Pesante. "No deberías tener la mentalidad de una trabajadora sexual a los 14 años".

En un momento de la entrevista, a las cinco víctimas se les mostraron fotos de sí mismas a la edad que tenían cuando conocieron a Epstein.

"Ya no sonrío igual", dijo Harrison, mirando su foto de cuando tenía 18 años.

Phillips miró la foto en la que aparece con un conjunto rosa claro, en un barco, y se dio cuenta de que la isla de Epstein estaba al fondo.

"Estaba disfrutando de la vida y no tenía ni idea de lo que me iba a pasar. Cuando dejé la isla, no me veía así", dijo refiriéndose a sí misma en la foto.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC