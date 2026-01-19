Las impactantes imágenes y videos de los incendios forestales en Chile

Los incendios ya se han consumido más de 9 mil hectáreas y dejaron un saldo de 19 personas fallecidas hasta el momento.

Chile vive momentos de extrema alarma a raíz de los incendios forestales que se desataron en el sur, en las regiones de Ñuble y Biobío. Este domingo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció un total de 19 personas fallecidas y el gobierno a cargo de Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en zonas afectadas.

Una de las zonas más afectadas por los fuegos, que empezaron el sábado y hasta ahora obligaron a evacuar a 30.000 personas, es la comuna de Penco, en la región de Biobío. El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío, Esteban Krause, confirmó que el incendio forestal en esa zona registra al menos unas 5.000 hectáreas quemadas.

En Ñuble, el último reporte enviado por la Conaf registra un total de nueve incendios, que han consumido más de 4.000 hectáreas

incendios forestales chile 1 Carabineros de Chile Desde la noche del sábado las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los fuegos. Además de las altas temperaturas, el fenómeno conocido como "viento Puelche", un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera hacia los valles y la costa ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.

El presidente, Gabriel Boric, viajará hasta el lugar para "tomar conocimiento directo de la situación para reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. El mandatario también suspendió su agenda prevista para el lunes.