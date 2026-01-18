Incendios en Chile: desapareció un conocido pueblo turístico

Los incendios forestales que afectan al sur de Chile dejaron una postal devastadora en Punta de Parra , un histórico balneario turístico de alcance regional ubicado en Tomé, muy frecuentado por familias de la zona.

El fuego avanzó sobre zonas urbanas y arrasó casi por completo con la localidad, al punto de que, según estimaciones oficiales, entre el 80% y el 100% de las viviendas quedaron totalmente destruidas.

El impacto del incendio no solo se midió en pérdidas materiales. Durante el avance de las llamas murió un hombre de aproximadamente 50 años que se encontraba durmiendo cuando el fuego alcanzó la zona. Por el momento, ese es el único fallecimiento confirmado en la localidad.

Desde el municipio de Tomé, el alcalde Ítalo Cáceres describió un escenario de destrucción total. Según explicó, el incendio arrasó con el balneario turístico y con los hogares de las áreas aledañas, incluyendo edificaciones consideradas simbólicas para la comunidad. Entre ellas, la escuela de Punta de Parra, un establecimiento educativo que había sido inaugurado en 2025 y que llevaba poco tiempo en funcionamiento .

Las imágenes del desastre comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Videos y fotografías muestran calles reducidas a cenizas, viviendas colapsadas y estructuras irreconocibles, reflejando la magnitud del daño sufrido por el poblado costero. El material generó conmoción tanto en la región como en el resto del país.

El impacto del incendio fue confirmado también por personal de emergencia. Felipe Pérez Vera, teniente primero de la Cuarta Compañía de Bomberos de Tomé, compartió un registro del lugar tras el paso del fuego y resumió la situación con crudeza: “Les comparto un video de lo terrible como quedó Punta de Parra. También se quemó la escuela. Es desolador”.

image El impacto de los incendios forestales borró gran parte de Punta de Parra en la región del Biobío.

De acuerdo con estimaciones del municipio, el siniestro destruyó más de 253 viviendas solo en esta zona y formó parte de un frente de incendios que consumió alrededor de 5.000 hectáreas en distintas áreas del sur de Chile. En el caso de Punta de Parra, el daño fue tan profundo que, en términos materiales y urbanos, el pueblo quedó prácticamente borrado del mapa.

La situación no se limita a Punta de Parra. Según informaron medios chilenos y autoridades locales, los incendios forestales también afectan a otras zonas del sur del país, especialmente en las regiones de Biobío y Ñuble. En el Biobío, se registraron focos activos y evacuaciones preventivas en sectores de Penco, Lirquén y áreas cercanas a Concepción, mientras que en Ñuble continúan los combates contra el fuego en distintas comunas rurales y forestales. El avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas y viento, mantiene en alerta a gran parte del centro-sur de Chile. Ya hay 16 muertos.