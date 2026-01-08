Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa que provocó cortes de luz y cierre de escuelas

Una ola polar azota a gran parte de Europa este enero. Con nevadas intensas, hielo y fuertes vientos, han generado cancelaciones de vuelos y trenes, cortes de suministro eléctrico, cierre de colegios y complicaciones viales en múltiples países.

De acuerdo con EFE, uno de los peores escenarios tiene lugar en Polonia, donde se registran temperaturas nocturnas de 20° bajo 0 en varias regiones. Por la ola polar , hasta la fecha, hay un saldo de 13 víctimas por hipotermia, principalmente personas sin hogar, ancianos y alcohólicos.

En las redes sociales, trascendieron imágenes de capitales importantes cubiertas de nieve, como Madrid, París y Ámsterdam.

En el sur de Rumanía, más de cien municipios reportaron interrupciones en el servicio eléctrico, con al menos 23.000 hogares afectados. Las autoridades locales instaron a la población a no salir de sus viviendas salvo en casos de necesidad. En las zonas montañosas, la situación se agravó por la acumulación de hasta medio metro de nieve en pocas horas, lo que dejó atrapados a numerosos vehículos. La nevada estuvo acompañada por ráfagas de viento que intensificaron las complicaciones.

En Serbia, el panorama es similar. La nieve cubre gran parte del país y numerosos vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Belgrado. Las previsiones meteorológicas indican que las condiciones podrían empeorar con nuevas nevadas y granizadas, especialmente en la zona central del país. Las autoridades locales advierten sobre riesgos adicionales de interrupciones en el suministro eléctrico y nuevas complicaciones para el transporte.

En Croacia, las condiciones climáticas extremas se presentan de manera diferenciada según la región. En la costa, el principal problema es el hielo, mientras que en el interior las intensas nevadas están afectando la circulación en las rutas, sobre todo en aquellas ubicadas en terrenos bajos. Las autopistas están siendo limpiadas de forma continua, pero las autoridades reconocen dificultades para mantenerlas transitables. En Dalmacia, se esperan lluvias intensas, con riesgo de inundaciones repentinas en varias ciudades.

Europa occidental también experimenta consecuencias. En los Países Bajos, las autoridades pidieron a la población que verifique el estado del transporte antes de desplazarse. En el aeropuerto de Ámsterdam, uno de los principales del continente, se registran cancelaciones y demoras de vuelos. El servicio ferroviario también enfrenta interrupciones en varias líneas, agravando la situación para los pasajeros.

Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. X @lavozdegalicia

En Escocia, el impacto de las nevadas se tradujo en el cierre de cientos de colegios y la paralización del tráfico en distintas zonas. Las autoridades locales anticipan que las nevadas continuarán en los próximos días, por lo que se mantiene la alerta ante posibles nuevos cierres y afectaciones en la infraestructura vial y de transporte.

Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. X @NewsDigitalesAr

Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. X @PeriodistasOax

Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. Las impactantes imágenes de la ola polar en Europa. X @PeriodistasOax