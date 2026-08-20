Las imágenes del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Perú y dejó viviendas afectadas

Los registros difundidos tras el fuerte sismo muestran sus efectos en distintas zonas del país. El epicentro se ubicó al norte de Coracora, en Ayacucho.

Las imágenes y videos que comenzaron a circular tras el terremoto de magnitud 7,2 en Perú muestran los efectos del movimiento que se registró este jueves, alrededor de las 13, a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fenómeno tuvo una profundidad de 108 kilómetros. Los registros compartidos desde distintos puntos permiten observar cómo se sintió el sismo en las zonas alcanzadas por el temblor, mientras la Dirección de Hidrografía y Navegación descartó probabilidades de tsunami.

En Coracora, las autoridades comenzaron a verificar posibles daños en viviendas ubicadas al norte de la localidad, donde predominan construcciones de adobe y calamina. El alcalde Yony Odon Reyes informó que una comisión multisectorial se desplazó para realizar las evaluaciones, mientras que Tony Reyes Anampa, alcalde de Parinacochas, solicitó asistencia a las autoridades regionales y nacionales. Mientras continúan circulando imágenes del fuerte movimiento, las autoridades avanzan con el relevamiento en las localidades cercanas al epicentro.