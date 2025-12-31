La Unión Europea duda del ataque de Ucrania en Rusia contra la casa de Vladimir Putin

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cuestionado este miércoles la veracidad del ataque de Ucrania a la residencial oficial del presidente de Rusia , Vladimir Putin , en Nóvgorod, y ha asegurado que se trata de "una distracción deliberada" para entorpecer el proceso de negociación.

"La afirmación de Rusia de que Ucrania atacó recientemente instalaciones gubernamentales clave en Rusia es una distracción deliberada ", ha afirmado Kallas en un mensaje en su perfil de X, en la que es la primera reacción pública de Bruselas a los hechos denunciados esta semana por el Kremlin.

" Rusia pretende frustrar el progreso real hacia la paz entre Ucrania y sus socios occidentales", ha afeado, al tiempo que ha defendido que "nadie" debería aceptar las "acusaciones infundadas" de quien "ha atacado indiscriminadamente la infraestructura y los civiles ucranianos desde el comienzo de la guerra".

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas de Ucrania lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones --si bien fueron interceptados-- contra la residencia presidencial de Vladimir Putin en Nóvgorod.

Rusia ha calificado estos hechos de "terrorismo de Estado" y si bien aclaró que no tiene intención de abandonar la mesa de negociación, se limitará a dialogar con Estados Unidos, pero se reserva también el derecho a endurecer sus posturas.

Vladimir Putin 23.jpg La casa de Vladimir Putin en Rusia fue atacada por Ucrania, pero la Unión Europea lo duda. Foto Efe EFE

Ucrania, por su parte, se ha desentendido y ha acusado a Rusia de intentar boicotear el proceso de negociación. Al mismo tiempo, ha afeado a quienes desde la comunidad internacional han condenado un ataque que, insisten, no ha tenido lugar.

Rusia difunde pruebas del ataque

El Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido un vídeo este miércoles de uno de los drones que supuestamente utilizaron durante la noche del 28 al 29 de diciembre las fuerzas de Ucrania para intentar atacar la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país.

Se trata de un dron tipo Chaklun-V, equipados con una carga altamente explosiva de seis kilos, según relata el militar ruso que aparece en el vídeo junto al aparato, uno de los 91 que supuestamente se utilizó para atentar contra el presidente ruso, extremo que Ucrania pone en cuestión.

Por otro lado, en una rueda de prensa, este martes, el mayor general de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, Alexander Romanénkov, ha detallado que los drones que tenían como objetivo la residencia oficial de Putin en Nóvgorod fueron lanzados desde las regiones de Ucrania de Sumi y Chernígov.

Asimismo, ha informado de que el ataque logró ser repelido por las fuerzas rusas gracias a los sistemas de defensa aérea desplegados en Briansk, Smolensk y Nóvgorod. Dpa