Ucrania y Rusia no dejan de atacarse con drones militares en sus territorios

Ucrania registra al menos seis heridos en un ataque de Rusia sobre Odesa. A la vez, las fuerzas ucranianas lanzan drones sobre regiones rusas.

Rusia y Ucrania se lanzaron decenas de drones en las últimas horas. Foto: Efe.

Al menos seis personas han resultado heridas este miércoles como consecuencia de los ataques que las fuerzas de Rusia han lanzado durante la noche en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania. Además, hubo respuesta ucraniana

El gobernador de la región de Odesa, Serhi Lisak, ha detallado que entre los heridos hay tres menores de edad. Los ataques han dejado sin electricidad, agua y calefacción a algunas zonas de la ciudad, ha contado en un mensaje en Telegram.

Los ataques han dañado infraestructura crítica, un día después de que Ucrania denunciara que Rusia había atacado con drones instalaciones del puerto de Odesa, alcanzando dos buques civiles que se disponían a cargar trigo.

Ucrania ataca varias zonas de Rusia También en el área del mar Negro, las autoridades rusas han afirmado haber interceptado medio centenar de drones de Ucrania, de los más de 80 que Kiev ha utilizado durante la pasada noche para golpear otras regiones de Rusia, entre ellas Briansk, Crimea, Krasnodar y Lipetsk.