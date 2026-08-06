La nueva medida de Estados Unidos para pedir la visa que cambió el juego: de qué se trata

El Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y podrá exigir que determinados solicitantes mantengan sus perfiles públicos durante el trámite.

Estados Unidos avanza con una nueva medida para reforzar los controles sobre quienes solicitan una visa. Donde el Departamento de Estado ampliará la revisión de la actividad en redes sociales y exigirá a determinados postulantes que configuren sus cuentas como “públicas” o “abiertas”.

Qué revisará Estados Unidos en las redes sociales La evaluación podrá incluir plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok. El objetivo, de acuerdo con el Departamento de Estado, es utilizar todas las fuentes de información disponibles para identificar a personas que podrían resultar inadmisibles o representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Marco Rubio anunció que Estados Unidos comenzará a revisar las redes sociales de los solicitantes. EFE Un portavoz del organismo explicó a la AFP que los procedimientos de selección y verificación se revisan de manera constante. Además, señaló que el análisis de la presencia en línea busca comprobar que los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense y que no representan un riesgo para el país.

Estados Unidos ya exige que los solicitantes de algunas categorías de visas, entre ellas las estudiantiles, mantengan públicas sus cuentas. Según The Daily Signal, la ampliación alcanzaría también a representantes de medios de comunicación extranjeros y a determinados ciudadanos de México y Canadá.

Nuevos controles para estudiantes y periodistas La medida forma parte de la política de control migratorio impulsada por el presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que “una visa es un privilegio, no un derecho”, mientras el Gobierno avanza con mayores restricciones para el ingreso y la permanencia de extranjeros.