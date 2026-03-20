Kim Jong Un ordena que Corea del Norte haga potentes ejercicios militares

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un supervisa ejercicios militares de su nación con nuevos carros de combate a disposición de sus fuerzas.

La Corea del Norte de Kim Jong Un es una potencia militar enfrentada a Estados Unidos. Foto Efe

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado este viernes una serie de maniobras militares con la colaboración de diversas unidades del Ejército y con la participación de nuevos carros de combate equipados de "sistemas de protección activos" y aprovechó para trasladar a los soldados que contarán con capacidades de combate "superiores".

Las actividades han tenido lugar en un campo de entrenamiento de Pyongyang, la capital del país, y ha contado con la participación del ministro de Defensa, No Kwang Chol, y varios altos cargos de las Fuerzas Armadas, según informaciones recogidas por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Las maniobras incluyen diversas pruebas para evaluar sistemas de protección de estos nuevos carros de combate, que han interceptado el 100% de los misiles antitanque que han sido lanzados durante el simulacro, además de varios drones que han procedido a atacar desde diversas posiciones.

Kim Jong Un y el "nivel superior" de Corea del Norte Así, Kim Jong Un ha alabado las capacidades "inigualables" de estos tanques por su "potencia de fuego y movilidad, además de la capacidad de defensa".

Kim Jong Un, rodeado de sus militares. Foto: Efe. Kim Jong Un, rodeado de sus militares de Corea del Norte. Foto: Efe. EFE "Nuestro Ejército estará equipado con estos poderosos carros", ha afirmado en un discurso durante las maniobras.