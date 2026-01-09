Italia no cree que Donald Trump y Estados Unidos se atrevan a atacar Groenlandia

Georgia Meloni descarta un ataque de Estados Unidos ordenado por Donald Trump contra Groenlandia: "Las consecuencias lo hacen poco realista".

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha descartado este viernes un ataque de Estados Unidos ordenado por Donald Trump contra Groenlandia dadas las repercusiones que esto podría tener para la comunidad internacional y, más específicamente para la OTAN, una cuestión que ha descrito como "poco realista".

"Cuando estas acciones se materialicen, entonces las discutiremos. Europa ha sido rápida a la hora de responder ante las crecientes tensiones. El debate debe incluir no solo a Europa sino a la OTAN en su totalidad", ha subrayado durante su discurso anual, según ha recogido el diario 'Corriere della Sera'.

En este sentido, ha expresado que "las implicaciones que esto podría tener para el futuro de la Alianza Altántica son claros para todos". "Es por eso que no creo que la idea de un ataque sea realista", ha declarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Italia "no apoya la anexión de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos en el contexto de la OTAN "Sigo sin creer en la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas militares para tomar el control de Groenlandia, una opción que claramente yo no apoyaría. Esto sería un inconveniente para todos, no solo para Estados Unidos. La posibilidad de una intervención ha sido descartada incluso por Washington", ha afirmado.

Meloni ha explicado, a su vez, que la postura de Estados Unidos "está poniendo de relieve la importancia del Ártico como una asunto de seguridad". "Creo que el mensaje de Estados Unidos es que no aceptará interferencia alguna por parte de terceros en la zona, y este es un asunto que también nos incumbe", ha añadido.