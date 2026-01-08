La Unión Europea aclara que sigue viendo a Estados Unidos como socio estratégico

La Unión Europea ha afirmado este jueves que Estados Unidos sigue siendo un "socio estratégico de la Unión Europea ", incluso si no está de acuerdo con "cada uno de los pasos" que adopta la Administración de Donald Trump . No obstante, ha mostrado su disposición a seguir trabajando en aquellas áreas en las que ambas partes tienen "un interés común".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria Arianna Podestà, que al ser preguntada sobre si las relaciones entre Bruselas y Washington están en un mal momento tras el reclamo estadounidense por anexionarse Groenlandia , entre otros asuntos, ha respondido que no es necesario concordar en todo con sus socios.

"¿Tenemos que ponernos de acuerdo en todos y cada uno de los pasos con nuestros socios internacionales? Por supuesto que no. Pero siguen siendo socios estratégicos", ha argumentado Podestà, que ha añadido que con ellos, "como con todos los demás socios", trabajan "en aquellos ámbitos en los que existen intereses comunes".

La portavoz ha proseguido en su explicación indicando que "es evidente que Estados Unidos , históricamente y también en la actualidad" es un "socio estratégico de la Unión Europea ". "Siempre lo ha sido y lo sigue siendo", ha añadido.

Eso no significa, como ha argumentado, que ambas partes deban ver "exactamente igual todos los temas", después de que a lo largo de la semana Estados Unidos haya atacado a Venezuela y capturado a su presidente, Nicolás Maduro, o haya insistido en pedir para sí Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional.

"Pero hay muchas, muchas áreas en las que compartimos visiones comunes e intereses comunes, y en ellas trabajamos activamente. Desde la geopolítica hasta la economía, hay muchos ámbitos en los que podemos cooperar y en los que de hecho cooperamos", ha insistido la portavoz del Ejecutivo comunitario.

Unión Europea La Unión Europea busca el modo de reaccionar a Estados Unidos y Donald Trump. Foto Efe EFE

Intereses en común

La voluntad por impulsar los intereses de sus ciudadanos y en cooperar con los socios internacionales, según Podestà, "no es algo que se aplique únicamente a Estados Unidos", ya que la Unión Europea tiene "muchos socios estratégicos" con los que coopera cuando hay "áreas comunes" en las que poder trabajar.

"Lo que es específico de la relación UE-Estados Unidos es, en realidad, un enfoque general de nuestra unión: querer cooperar internacionalmente, manteniendo siempre en el centro de nuestras acciones y de nuestras iniciativas políticas el interés de nuestros ciudadanos y de nuestra unión", ha zanjado. Dpa